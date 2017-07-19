Компания "Алроса" добыла сразу два крупных алмаза в Якутии

Росстат: грузооборот транспорта в России в I полугодии вырос на 7,3%Транспорт 19 июля, 16:22
Предприятия Спецстроя не отчитались по Восточному на сумму в 30 млрд рублейКосмос 19 июля, 16:18
Арбитраж Башкирии отказал АФК "Система" в судебной экспертизе реорганизации "Башнефти"Экономика и бизнес 19 июля, 16:14
Компания "Алроса" добыла сразу два крупных алмаза в ЯкутииЭкономика и бизнес 19 июля, 16:01
"Норникель" в 2016 году увеличил инвестиции в экологические проекты почти на 10%Экономика и бизнес 19 июля, 15:48
Шойгу на сборе руководящего состава ВС отработал действия войск в районе сосредоточенияАрмия и ОПК 19 июля, 15:36
Путин поручил кабмину решить проблемы обеспечения льготников бесплатными лекарствамиОбщество 19 июля, 15:31
ФАС поищет сговор в завышении цен на курортах КрымаОбщество 19 июля, 15:26
В правительстве Турции прошли перестановкиМеждународная панорама 19 июля, 15:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯКУТСК, 19 июля. /ТАСС/. Компания "Алроса" добыла два крупных алмаза весом почти 110 и более 75 карат на месторождениях в Республике Саха (Якутия). Об этом сообщили в среду в пресс-службе компании.
"18 июля особо крупный кристалл весом почти 110 карат добыли на обогатительной фабрике № 3 Мирнинского горно-обогатительного комбината (ГОК) АК "Алроса". Двумя днями ранее на обогатительной фабрике № 14 Айхальского ГОКа был добыт алмаз весом более 75 карат", - уточнили в компании.
В пресс-службе добавили, что крупные алмазы стали своеобразным подарком к двум юбилейным датам, отмечаемым в эти дни, - 60-летию алмазодобывающей отрасли и 25-летию компании "Алроса".
Оба кристалла, по предварительной оценке, - ювелирного качества. Они имеют форму октаэдра (многогранник с восемью гранями) и содержат незначительные вкрапления. При этом один из алмазов обладает соломенно-желтоватым оттенком.
Через несколько дней драгоценные камни поступят в Центр сортировки алмазов "Алроса", где их тщательно изучат и на каждый оформят специальный паспорт. По сложившейся в компании традиции, фактам извлечения крупных алмазов могут быть присвоены наименования. Этот вопрос компания рассмотрит в ближайшее время.