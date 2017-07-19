Компания "Алроса" добыла сразу два крупных алмаза в Якутии

ЯКУТСК, 19 июля. /ТАСС/. Компания "Алроса" добыла два крупных алмаза весом почти 110 и более 75 карат на месторождениях в Республике Саха (Якутия). Об этом сообщили в среду в пресс-службе компании.

"18 июля особо крупный кристалл весом почти 110 карат добыли на обогатительной фабрике № 3 Мирнинского горно-обогатительного комбината (ГОК) АК "Алроса". Двумя днями ранее на обогатительной фабрике № 14 Айхальского ГОКа был добыт алмаз весом более 75 карат", - уточнили в компании.

В пресс-службе добавили, что крупные алмазы стали своеобразным подарком к двум юбилейным датам, отмечаемым в эти дни, - 60-летию алмазодобывающей отрасли и 25-летию компании "Алроса".

Оба кристалла, по предварительной оценке, - ювелирного качества. Они имеют форму октаэдра (многогранник с восемью гранями) и содержат незначительные вкрапления. При этом один из алмазов обладает соломенно-желтоватым оттенком.

Через несколько дней драгоценные камни поступят в Центр сортировки алмазов "Алроса", где их тщательно изучат и на каждый оформят специальный паспорт. По сложившейся в компании традиции, фактам извлечения крупных алмазов могут быть присвоены наименования. Этот вопрос компания рассмотрит в ближайшее время.