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Долги населения СКФО за газ превышают 55 млрд рублей

Экономика и бизнес
19 июля, 16:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

При этом министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов отметил, что платежная дисциплина в регионе улучшается

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Долги населения за газ в регионах Северного Кавказа превысили 55 млрд руб. Об этом в рамках правительственного часа на заседании Совета Федерации сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

"Долги населения по газу - более 55 млрд руб.", - сказал он, отметив, что население выделено в отдельный блок.

"Здесь больше ответственность ресурсоснабжающих организаций, потому что они работают с потребителем, но помощь региональных властей тоже нужна и с точки зрения внедрения системы безналичного расчета, и с точки зрения наведения порядка по адресам, улицам, для того, чтобы можно было выставить платежку конкретному потребителю", - добавил министр, отвечая на вопросы журналистов.

Кузнецов отметил, что платежная дисциплина в регинах СКФО улучшается, в первую очередь со стороны властей регионов и муниципалитетов.

Кузнецов отметил, что в отношении Чечни в сфере ТЭК необходим отдельных подход, так как сети в республике крайне изношены, о чем говорил ранее глава региона Рамзан Кадыров. "Мы понимаем, что в результате событий 1990-х годов инфраструктура изношена почти полностью. И мы вышли с инициативой, особенно по энергетике, сформулировать и сформировать отдельную программу по полной модернизации сетевого комплекса, которая позволит, с одной стороны, гарантировать качественную поставку электроэнергии и газа потребителю, а с другой стороны, за эту качественную услугу требовать соответствующую оплату", - пояснил министр.

Он признал, что хищения еще происходят, но отметил положительный рост "количества возбуждаемых дел, количества дел, которые конвертируются в решения суда, в востребования существующих задолженностей, в том числе и через судебных приставов".

Осенью прошлого года заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Олег Фадеев сообщал, что общая задолженность по газу в Северо-Кавказском федеральном округе составляет около 80 млрд руб. и превышает бюджеты всех субъектов округа.

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