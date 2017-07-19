Первый коммерческий полет Ми-171А2 запланирован на ноябрь 2017 года

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. Первый коммерческий полет вертолета Ми-171А2 запланирован на ноябрь этого года. Об этом журналистам на авиасалоне МАКС-2017 в среду сообщил гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский.
В среду холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) и UTair подписали соглашение о передаче двух вертолетов Ми-171А2 в опытную эксплуатацию авиакомпании.
"Ноябрь ожидаем", - сказал Богинский, отвечая на вопрос о первом коммерческом полете Ми-171А2. Он отметил, что завершение сертификации планируется в августе.
По словам гендиректора, вертолет был достаточно серьезно модернизирован. "Мы понимаем, что в нем достаточно большое количество новшеств, хотим в жестких условиях севера, в реальных условиях эксплуатации понять: возможно, необходимо доработать, сделать так, чтобы это было удобно эксплуатантам", - отметил Богинский.
По его словам, после опытной эксплуатации можно будет обсуждать вопросы, связанные с заключением рамочных контрактов.