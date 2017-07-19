В Индустриальном парке "АвтоВАЗа" создадут около 6 тыс. рабочих мест

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ПЕНЗА, 19 июля. /ТАСС/. Порядка 5-6 тыс. рабочих мест будет создано в Индустриальном парке "АвтоВАЗа", куда сможет перейти на работу часть сотрудников предприятия. Об этом в среду сообщил ТАСС полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
В понедельник полпред сообщил, что "АвтоВАЗ" намерен сократить более 8 тыс. сотрудников - 6 тыс. человек в 2017 и 2,2 тыс. - в 2018 году.
"Сейчас в Индустриальном парке работает уже почти 800 человек. Предполагаем, что емкость парка может достичь 5-6 тыс. человек. Там будут созданы предприятия малого и среднего бизнеса, которые будут работать на "АвтоВАЗ", во взаимодействии с "АвтоВАЗом", и самое главное - что люди ничего не потеряют", - отметил Бабич.
Полпред подчеркнул, что при сокращении необходимо предоставить людям не только соцгарантии, но и возможность трудоустройства.
"По предполагаемому сокращению персонала есть заявленное количество, которое "АвтоВАЗ" заявляет как экономически обоснованное, но для правительства России, для нас всех крайне важно, чтобы все эти процедуры были сопряжены с исполнением социальных гарантий, и не просто гарантий... Людям будут предложены высокооплачиваемые рабочие места в рамках Индустриального парка", - сказал полпред.
"АвтоВАЗ" приступил к реализации проекта Индустриального парка в феврале 2017 года. В числе основных задач парка - создание новых рабочих мест для поставщиков в неиспользуемых корпусах "АвтоВАЗа", в том числе для дополнительной локализации производства автокомпонентов, выполнение работ по подготовке производства новой продукции на "АвтоВАЗе" и осуществление работ, ранее выполнявшихся для "Автоваза" сторонними подрядчиками, не базирующимися в Тольятти.
Как сообщалось ранее, первые резиденты парка создадут более 1,3 тыс. рабочих мест в 2017 году. В индустриальный парк были переданы бывшие здания Волжского машиностроительного завода (ВМЗ), бывшее здание дирекции по закупкам и другие площадки "АвтоВАЗа". Общая площадь парка составит приблизительно 300 тыс. кв. м. Эти здания и сооружения будут готовы к размещению новых производств "АвтоВАЗа" и для сдачи в аренду сторонним резидентам.