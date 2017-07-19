Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Индустриальном парке "АвтоВАЗа" создадут около 6 тыс. рабочих мест

Экономика и бизнес
19 июля, 16:58 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 19, июля. /ТАСС

Полпред президента в ПФО Михаил Бабич отметил, что это будут высокооплачиваемые места, которые предложат тем, кого коснутся сокращения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕНЗА, 19 июля. /ТАСС/. Порядка 5-6 тыс. рабочих мест будет создано в Индустриальном парке "АвтоВАЗа", куда сможет перейти на работу часть сотрудников предприятия. Об этом в среду сообщил ТАСС полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

В понедельник полпред сообщил, что "АвтоВАЗ" намерен сократить более 8 тыс. сотрудников - 6 тыс. человек в 2017 и 2,2 тыс. - в 2018 году.

"Сейчас в Индустриальном парке работает уже почти 800 человек. Предполагаем, что емкость парка может достичь 5-6 тыс. человек. Там будут созданы предприятия малого и среднего бизнеса, которые будут работать на "АвтоВАЗ", во взаимодействии с "АвтоВАЗом", и самое главное - что люди ничего не потеряют", - отметил Бабич.

Полпред подчеркнул, что при сокращении необходимо предоставить людям не только соцгарантии, но и возможность трудоустройства.

"По предполагаемому сокращению персонала есть заявленное количество, которое "АвтоВАЗ" заявляет как экономически обоснованное, но для правительства России, для нас всех крайне важно, чтобы все эти процедуры были сопряжены с исполнением социальных гарантий, и не просто гарантий... Людям будут предложены высокооплачиваемые рабочие места в рамках Индустриального парка", - сказал полпред.

Индустриальный парк "АвтоВАЗ"

"АвтоВАЗ" приступил к реализации проекта Индустриального парка в феврале 2017 года. В числе основных задач парка - создание новых рабочих мест для поставщиков в неиспользуемых корпусах "АвтоВАЗа", в том числе для дополнительной локализации производства автокомпонентов, выполнение работ по подготовке производства новой продукции на "АвтоВАЗе" и осуществление работ, ранее выполнявшихся для "Автоваза" сторонними подрядчиками, не базирующимися в Тольятти.

Как сообщалось ранее, первые резиденты парка создадут более 1,3 тыс. рабочих мест в 2017 году. В индустриальный парк были переданы бывшие здания Волжского машиностроительного завода (ВМЗ), бывшее здание дирекции по закупкам и другие площадки "АвтоВАЗа". Общая площадь парка составит приблизительно 300 тыс. кв. м. Эти здания и сооружения будут готовы к размещению новых производств "АвтоВАЗа" и для сдачи в аренду сторонним резидентам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Бабич, Михаил Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Киев отказался парафировать в контактной группе "формулу Штайнмайера"
2
В Москве разрабатывают аэротакси и летающие мотоциклы
3
Госдума приняла закон о курортном сборе
4
Совет судей Кубани: свадьбу дочери судьи оплатил ее бывший муж
5
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
6
Матвиенко: МИД РФ готовит ответные меры в связи с законом о советских памятниках в Польше
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Реклама