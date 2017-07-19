Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин включил цифровую экономику в список главных направлений стратегического развития РФ

Экономика и бизнес
19 июля, 17:42 дата обновления: 19 июля, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Кроме того, президент поручил утвердить источники и объемы финансирования программы до 31 октября

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Цифровая экономика вошла в перечень основных направлений стратегического развития России до 2025 года. Об этом говорится в протоколе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, который подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

"Включить направление "Цифровая экономика" в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года", - сообщается в протоколе.

Кроме того, президент поручил правительству определить и утвердить механизмы, источники и объемы финансирования планов мероприятий программы цифровой экономики до 31 октября 2017 года. Провести эту работу, согласно протоколу, необходимо с учетом подготовки проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Заседание совета прошло 5 июля, протокол опубликован 19 июля на сайте Кремля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Киев отказался парафировать в контактной группе "формулу Штайнмайера"
2
В Москве разрабатывают аэротакси и летающие мотоциклы
3
Госдума приняла закон о курортном сборе
4
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
5
Матвиенко: МИД РФ готовит ответные меры в связи с законом о советских памятниках в Польше
6
Совет судей Кубани: свадьбу дочери судьи оплатил ее бывший муж
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Реклама