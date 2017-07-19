Путин включил цифровую экономику в список главных направлений стратегического развития РФ

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Цифровая экономика вошла в перечень основных направлений стратегического развития России до 2025 года. Об этом говорится в протоколе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, который подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

"Включить направление "Цифровая экономика" в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года", - сообщается в протоколе.

Кроме того, президент поручил правительству определить и утвердить механизмы, источники и объемы финансирования планов мероприятий программы цифровой экономики до 31 октября 2017 года. Провести эту работу, согласно протоколу, необходимо с учетом подготовки проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Заседание совета прошло 5 июля, протокол опубликован 19 июля на сайте Кремля.