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Управлением программой "Цифровая экономика" займутся АСИ, "Ростелеком", Сбербанк и Ростех

Экономика и бизнес
19 июля, 18:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Кабмину поручено до 20 августа совместно с АСИ и другими компаниями разработать и принять правовой акт, который бы определял систему управления реализацией программы

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Управлением реализации программы "Цифровая экономика" займется специальная некоммерческая организация, которая будет создана при участии Агентства стратегических инициатив (АСИ), "Ростелекома", Сбербанка, Ростеха, Росатома и фонда "Сколково". Это следует из поручения президента России Владимира Путина правительству, которое содержится в подписанном президентом протоколе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам (состоялось 5 июля).

Глава государства поручил правительству до 20 августа совместно с АСИ и другими заинтересованными организациями "разработать и принять правовой акт правительства РФ, определяющий систему управления реализацией программы". В документе должен быть предусмотрен, в том числе, порядок подготовки и согласования планов мероприятий по выполнению программы на период до 2020 года и механизм их ежегодной корректировки.

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Также акт должен содержать "определение (создание) организации (проектного офиса) для выполнения функции организационно-методологического и аналитического сопровождения реализации мероприятий по выполнению программы". При этом в документе должно содержаться определение такой некоммерческой организации и ее функций. Предполагается, что она будет взаимодействовать с бизнесом и представителями научной сферы, определять их потребности в области цифровой экономики, а также центры компетенций по направлениям реализации программы. Кроме того, организация будет участвовать в подготовке проектов планов мероприятий и в проведении экспертизы эффективности их исполнения, а также будет готовить рекомендации по повышению эффективности расходования средств бюджета на реализацию программы.

Правительственным актом также должен быть определен порядок взаимодействия органов исполнительной власти с указанной организацией. Помимо этого, должен быть указан конкретный федеральный орган исполнительной власти, ответственный за каждое из направлений программы. Также должны быть определены роли и функции центров компетенций по каждому из направлений реализации программы и механизмы внесения изменений в систему управления реализацией программы.

Путин также поручил правительству до 30 августа "оказать содействие ведущим организациям в цифровой экономике (в том числе Сбербанку России, "Ростелекому", Ростеху и Росатому, а также фонду "Сколково" и АСИ) в учреждении ими некоммерческой организации". Помимо этого, содействие должно быть оказано ведущим организациям в определении центров компетенций по направлениям реализации программы.

Проект программы "Цифровая экономика" подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина и был в целом одобрен президентом 5 июля на заседании совета.

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