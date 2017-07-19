АФК "Система" пожаловалась на судью по делу с "Роснефтью" в ВС и администрацию президента

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. АФК "Система" обратилась в Верховный суд, администрацию президента и другие инстанции из-за действий судьи Арбитражного суда Башкирии Ирины Нурисламовой, рассматривающей иск "Роснефти" к корпорации на 170,6 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель АФК "Система" Сергей Копытов.
"Порядок ведения судьей процесса, принимаемые судьей решения, включая отклонение абсолютно всех ходатайств ответчиков и третьих лиц, кроме лиц, действующих в интересах истцов, не могут не вызывать серьезных сомнений в ее беспристрастности, и вынудили нас обратиться с жалобой на ее незаконные действия к председателю Верховного суда, в администрацию президента России, в Высшую квалификационную коллегию судей и председателю Арбитражного суда Уральского округа", - сказал Копытов.
В среду состоялось очередное заседание Арбитражного суда Республики Башкортостан по иску "Роснефти" к АФК "Система" на 170,6 млрд руб., был объявлен перерыв до 20 июля.