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Генпрокуратура опротестовала введение временной администрации в банке "Югра"

Экономика и бизнес
19 июля, 19:22 дата обновления: 19 июля, 19:29 UTC+3

Как заявил официальный представитель ведомства, постановления ЦБ были изданы безосновательно

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России опротестовала решения ЦБ о введении временной администрации в банке "Югра" и трехмесячном моратории на удовлетворение требований кредиторов банка. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

"Генеральная прокуратура РФ принесла протесты на приказы Банка России "О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации ПАО "Банк "Югра" и "О возложении на государственную корпорацию Агентство по страхованию вкладов функций временной администрации по управлению банком ПАО "Банк "Югра", - сообщил представитель прокуратуры.

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"Данные приказы изданы безосновательно, так как не было учтено, что Банк России, как при осуществлении надзорных функций, так и в ходе проведения проверок, не выявлял нарушений банком "Югра" обязательных нормативов", - пояснил Куренной.

"Таким образом, основания для назначения временной администрации по управлению ПАО "Банк "Югра" отсутствуют. ПАО Банк "Югра" является финансово устойчивой кредитной организацией, обладает необходимым запасом ликвидности, имеет достаточное количество средств для осуществления деятельности", - отметил представитель ведомства.

Кроме того, подчеркнул он, "введение временной администрации повлечет ущерб для федерального бюджета в связи с осуществлением страховых выплат на сумму более 170 млрд руб., снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ускорит инфляционные процессы и ухудшит инвестиционный климат в стране".

В связи с изложенным Генеральная прокуратура России потребовала отменить приказы Центробанка о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" и возложении на АСВ функций временной администрации по управлению банком. Генпрокуратура контролирует рассмотрение этих протестов.

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