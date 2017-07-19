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Глава АРБ назвал прецедентом опротестование Генпрокуратурой решений ЦБ по банку "Югра"

Экономика и бизнес
19 июля, 19:48 дата обновления: 19 июля, 20:07 UTC+3

Гарегин Тосунян сообщил, что теперь протест ведомства должен быть рассмотрен, однако это не значит, что временная администрация банка приостанавливает работу

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Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Опротестование Генеральной прокуратурой России решения ЦБ о введении временной администрации в банке "Югра" и трехмесячном моратории на удовлетворение требований кредиторов банка является прецедентом. Такое мнение высказал ТАСС глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

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"Это прецедент, конечно. Я не помню такого. Может быть, были протесты по отдельным вопросам, но по вопросу введения временной администрации - я не помню", - сказал Тосунян.

Протест прокуратуры должен быть рассмотрен, и по итогам могут быть приняты решения, добавил он. "Но не так, что временная администрация теперь не имеет права работать", - пояснил он.

Претензии ЦБ к "Югре" не формального, а содержательного характера, считает Тосунян.

"Может быть, какие-то процедуры можно опротестовать, но суть того, что Центральный банк увидел в деятельности "Югры", и те претензии, которые он высказал, они не лежат в плоскости только процедуры. Они лежат в более глубинной плоскости содержательного надзора", - сказал Тосунян. По его словам, пока рано оценивать, как отразится протест прокуратуры на вкладчиках банка.

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