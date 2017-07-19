Мажоритарный акционер банка "Югра" Алексей Хотин не покидал Россию

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Алексей Хотин, основной бенефициар банка "Югра", в котором ЦБ на прошлой неделе ввел временную администрацию, не покидал пределы России и в настоящее время находится в Москве. Об этом сообщает пресс-служба банкира.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Хотин покинул Россию.

"В настоящее время Алексей Хотин находится в Москве, так как благополучное разрешение сложившейся ситуации с банком "Югра" требует его непосредственного участия", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Неустановленные лица пытаются развернуть информационную кампанию против банка и его акционера с целью манипулировать общественным мнением и склонить Банк России к принятию определенных решений", - поясняет пресс-служба причины публикации заявления. "Юристы Хотина рассматривают возможность обращения в правоохранительные органы в связи с нанесенным репутационным ущербом банку и ее акционеру", - предупреждают авторы разосланного в СМИ текста.

Алексей Хотин является мажоритарным акционером банка "Югра", контролирующим 52,5% его капитала.

Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца и возложил на АСВ функции временной администрации банка сроком на полгода. После работы временной администрации будет принято решение о дальнейшей судьбе банка: санации либо отзыве лицензии. Как сообщал заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев, регулятор подозревает банк "Югра" в выводе активов и манипуляциях со вкладами. ЦБ уже обратился в правоохранительные органы в связи с деятельностью банка.

19 июля официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил ТАСС, что Генпрокуратура опротестовала решения ЦБ о введении временной администрации в банке "Югра" и трехмесячном моратории на удовлетворение требований кредиторов банка. По мнению надзорного ведомства, Банк России не выявлял нарушений банком "Югра" обязательных нормативов, таким образом, основания для назначения временной администрации по управлению ПАО "Банк "Югра" отсутствуют.