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Первый зампред ЦБ: размещение денег в НПФ доходнее банковских вкладов на 2-3%

Экономика и бизнес
19 июля, 21:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

По данным Центробанка, в июле текущего года базовый уровень доходности вкладов до востребования физлиц в рублях составляет 7,03%

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Накопления сбережений в Негосударственных пенсионных фондах (НПФ) доходнее для будущих пенсионеров на 2-3%, нежели накопление денег посредством банковского вклада, заявил в Госдуме первый зампред ЦБ Сергей Швецов, отвечая на вопросы депутатов по законопроекту о вознаграждении НПФ.

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"Сегодня система гарантирования вкладов - 1 млн 400 тыс. рублей, и если гражданин размещает большую сумму, то остаток не гарантирован. Плюс к этому депозиты имеют срок размещения, как правило, менее трех лет. Очень небольшое количество банков предлагает размещать денежные средства на больший срок, и они (долгосрочные вклады - прим. ред.) существенно уступают в доходности облигациям федерального займа как некоего эталонного безрискового актива", - сказал он.

Согласно данным Банка России, в июле 2017 года базовый уровень доходности вкладов до востребования физлиц в рублях составляет 7,03%.

"Негосударственные пенсионные фонды же имеют возможность приобретать облигации федерального займа, и более рискованные, следовательно, и более доходные инструменты, что будет обеспечивать доходность для пенсионеров примерно на 200-300 базисных пунктов, то есть на 2-3% больше ежегодно, чем если бы пенсионеры копили самостоятельно через кредитные организации", - сказал Швецов.

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