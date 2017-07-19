Аксаков: временная администрации "Югры" прекратит работу только по решению суда

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Основанием для прекращение работы временной администрации в банке "Югра" должно стать соответствующее решение суда. Об этом ТАСС сообщил глава Ассоциации региональных банков "Россия", председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя протест Генпрокуратуры России по поводу решения ЦБ о введении временной администрации в "Югре" и трехмесячном моратории на удовлетворение требований кредиторов банка.

"Насколько я понимаю, необходим не протест прокуратуры, а судебное решение, чтобы приостановить действие временной администрации. По логике, Генпрокуратура должна подать в суд, суд должен принять решение, и только после этого временная администрация прекращает свое действие", - сказал он.

Аксаков также выразил опасение, что даже если временная администрация прекратит работу, то "Югру" просто "разорвут" клиенты банка. "Они будут выводить свои средства, и это может привести к неблагополучному исходу", - пояснил он.

История "Югры"

Банк России с 10 июля 2017 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца. Одновременно регулятор на шесть месяцев возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению банком.

Как отмечалось в пресс-релизе ЦБ, регулятор пошел на такие меры в связи с неустойчивым финансовым положением банка. На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банка "Югра" приостановлены.

"Югра" работает на российском рынке банковских услуг больше 26 лет. Кредитная организация занимается в основном кредитованием и обслуживанием счетов корпоративных клиентов, а также привлечением средств населения во вклады. По данным портала "Банки.ру", банк "Югра" по состоянию на июнь 2017 года занимал 30-е место среди российских банков по величине активов.