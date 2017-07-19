Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аксаков: временная администрации "Югры" прекратит работу только по решению суда

Экономика и бизнес
19 июля, 21:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Глава Ассоциации региональных банков "Россия" опасается, что при прекращении работы временной администрации банк "разорвут" его клиенты

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Основанием для прекращение работы временной администрации в банке "Югра" должно стать соответствующее решение суда. Об этом ТАСС сообщил глава Ассоциации региональных банков "Россия", председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя протест Генпрокуратуры России по поводу решения ЦБ о введении временной администрации в "Югре" и трехмесячном моратории на удовлетворение требований кредиторов банка.

"Насколько я понимаю, необходим не протест прокуратуры, а судебное решение, чтобы приостановить действие временной администрации. По логике, Генпрокуратура должна подать в суд, суд должен принять решение, и только после этого временная администрация прекращает свое действие", - сказал он.

Аксаков также выразил опасение, что даже если временная администрация прекратит работу, то "Югру" просто "разорвут" клиенты банка. "Они будут выводить свои средства, и это может привести к неблагополучному исходу", - пояснил он.

История "Югры"

Банк России с 10 июля 2017 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца. Одновременно регулятор на шесть месяцев возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению банком.

Как отмечалось в пресс-релизе ЦБ, регулятор пошел на такие меры в связи с неустойчивым финансовым положением банка. На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банка "Югра" приостановлены.

"Югра" работает на российском рынке банковских услуг больше 26 лет. Кредитная организация занимается в основном кредитованием и обслуживанием счетов корпоративных клиентов, а также привлечением средств населения во вклады. По данным портала "Банки.ру", банк "Югра" по состоянию на июнь 2017 года занимал 30-е место среди российских банков по величине активов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг банка "Югра"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Цена отдыха: регионы РФ ждут приток туристов и миллиарды рублей от курортного сбора
2
В ДТП под Курском погибли пять человек, в их числе четверо детей
3
Замглавы ЕК: новые законы в Польше ставят под угрозу независимость судов
4
Генпрокуратура опротестовала введение временной администрации в банке "Югра"
5
Совет судей Кубани: свадьбу дочери судьи оплатил ее бывший муж
6
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
7
В Москве разрабатывают аэротакси и летающие мотоциклы
Темы дня
Реклама