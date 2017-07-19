Холдинг "Вертолеты России" примет участие в разработке электрического аэротакси

Футболист "Локомотива" Хенти перешел в "Видеотон"Спорт 19 июля, 22:14
В Кремле выразили удивление в связи с сообщениями СМИ о "тайной" встрече Путина и ТрампаПолитика 19 июля, 22:03
Генменеджер "Далласа": Ничушкин вернется в НХЛ после олимпийского сезонаСпорт 19 июля, 21:37
Инженеры смогут улучшить санитарию в БангладешСоциальная ответственность 19 июля, 20:59
"Челси" объявил о договоренности по трансферу футболиста "Реала" МоратыСпорт 19 июля, 20:57
Павлюченко оформил дубль в дебютном матче за московский ФК "Арарат"Спорт 19 июля, 20:56
Госдума исключает из цены на авиабилет тариф на багаж при его отсутствииЭкономика и бизнес 19 июля, 20:55
Малазийка Чон Юн Хон стала чемпионкой мира в прыжках в воду с 10-метровой вышкиСпорт 19 июля, 20:42
CNN: Walt Disney создаст тематический отель в стиле "Звездных войн"Общество 19 июля, 20:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЖУКОВСКИЙ, 19 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" и компания "СуперОкс", занимающаяся созданием полностью электрической силовой установки, займутся разработкой перспективных летательных аппаратов. Соответствующее соглашение о развитии сотрудничества компании подписали в ходе авиасалона МАКС-2017.
"Соглашение подразумевает разработку и создание прототипов перспективных летательных аппаратов на основе силовых установок с применением технологии высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП)", - сообщили ТАСС в пресс-службе "СуперОкса".
"Мы создаем будущее, в котором новый вид летательных аппаратов будет доступен для каждого жителя мегаполиса. Экологичное, скоростное и бесшумное аэротакси с возможностью вертикального взлета. Идеально подходит для городской инфраструктуры", - приводятся в сообщении компании слова председателя совета директоров и бывшего заместителя министра финансов России Андрея Вавилова.
Тема летающего такси - один из трендов МАКС-2017. Ранее в среду компания-резидент Сколково Bartini анонсировала модель аэролета, который, по мнению компании, способен разрешить все транспортные проблемы жителей мегаполисов. Bartini - автопилотируемый электролет двух и четырех местной посадки, коллективного пользования, использующий блокчейн технологии.