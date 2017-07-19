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Холдинг "Вертолеты России" примет участие в разработке электрического аэротакси

Экономика и бизнес
19 июля, 21:38 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ ЖУКОВСКИЙ 19, июля. /ТАСС

По словам председателя совета директоров компании "СуперОкс" Андрея Вавилова, планируется создать "экологичное, скоростное и бесшумное аэротакси с возможностью вертикального взлета"

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ЖУКОВСКИЙ, 19 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" и компания "СуперОкс", занимающаяся созданием полностью электрической силовой установки, займутся разработкой перспективных летательных аппаратов. Соответствующее соглашение о развитии сотрудничества компании подписали в ходе авиасалона МАКС-2017.

"Соглашение подразумевает разработку и создание прототипов перспективных летательных аппаратов на основе силовых установок с применением технологии высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП)", - сообщили ТАСС в пресс-службе "СуперОкса".

"Мы создаем будущее, в котором новый вид летательных аппаратов будет доступен для каждого жителя мегаполиса. Экологичное, скоростное и бесшумное аэротакси с возможностью вертикального взлета. Идеально подходит для городской инфраструктуры", - приводятся в сообщении компании слова председателя совета директоров и бывшего заместителя министра финансов России Андрея Вавилова.

Тема летающего такси - один из трендов МАКС-2017. Ранее в среду компания-резидент Сколково Bartini анонсировала модель аэролета, который, по мнению компании, способен разрешить все транспортные проблемы жителей мегаполисов. Bartini - автопилотируемый электролет двух и четырех местной посадки, коллективного пользования, использующий блокчейн технологии.

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