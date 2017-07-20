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СМИ: энергокомпании Европы предупредили о последствиях санкций против РФ

Экономика и бизнес
20 июля, 2:56 UTC+3 ТАСС

Управляющий директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг подчеркнул, что последствия антироссийских санкций будут "огромными"

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Материал из 1 страницы
© EPA/JENS BUETTNER

ТАСС, 20 июля. Главы нескольких европейских энергетических компаний предупредили, что предлагаемые США санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2" могут негативно отразиться на Европе. Об этом в среду сообщила газета Handelsblatt.

Так, управляющий директор компании Nord Stream 2 AG, занимающейся реализацией проекта "Северный поток - 2", Маттиас Варниг заявил, что последствия антироссийских санкций будут "огромными" и отразятся на территории от "Китая до Западной Европы".

В свою очередь председатель правления австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле пояснил в интервью изданию, что Европе требуется увеличение поставок газа из России, а не их сокращение. "В интересах Европы - обеспечить стабильность поставок [газа] самостоятельно, - сказал он. - С европейской точки зрения, дополнительный природный газ из России необходим, потому что собственное производство сокращается".

Строительство "Северного потока - 2" должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019 года. Трубопровод протяженностью 1220 км пройдет по дну Балтийского моря от российского до германского побережья. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит, и напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.

Проект реализует компания Nord Stream 2 AG. После закрытия сделок по приобретению иностранными акционерами ее акций доли в проекте распределятся следующим образом: "Газпром" - 50%, BASF, Engie, OMV, Shell и Uniper (дочернее предприятие E.ON) - по 10%.

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