Банк России отозвал лицензию у Межтопэнергобанка

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МОСКВА , 20 июля. /ТАСС/. Банк России отозвал с 20 июля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у московского Межтопэнергобанка, сообщает регулятор. Согласно данным отчетности, по величине активов банк, являющийся участником системы страхования вкладов, на 1 июля 2017 г. занимал 108-е место в банковской системе РФ.
По данным ЦБ, Межтопэнергобанк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.