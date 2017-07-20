Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Банк России отозвал лицензию у Межтопэнергобанка

Экономика и бизнес
20 июля, 8:57 UTC+3

По данным ЦБ РФ, банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА , 20 июля. /ТАСС/. Банк России отозвал с 20 июля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у московского Межтопэнергобанка, сообщает регулятор. Согласно данным отчетности, по величине активов банк, являющийся участником системы страхования вкладов, на 1 июля 2017 г. занимал 108-е место в банковской системе РФ.

По данным ЦБ, Межтопэнергобанк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санация на финансовом рынке
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп заявил, что во время второй беседы с Путиным на G20 обсуждал тему усыновления
2
У Маккейна диагностировали опухоль мозга
3
"Известия": Кожин подтвердил информацию о поставке Ираку большой партии танков из РФ
4
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
5
WP: Трамп решил закрыть программу ЦРУ по вооружению оппозиции в Сирии
6
На Камчатке двое рабочих погибли в очистных сооружениях свинокомплекса
7
Bloomberg: Госдеп ликвидирует отдел по кибербезопасности
Темы дня
Реклама