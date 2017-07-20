Выручка X5 Retail Group в I полугодии 2017 г. выросла на 27%

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Выручка X5 Retail Group в I полугодии 2017 года, согласно предварительным операционным данным, выросла на 27,1% по сравнению с прошлым годом и составила 610,35 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Наибольший рост продемонстрировали магазины "Пятерочка", выручка которых в январе - июне выросла на 31,1%, достигнув 472,85 млрд руб. Выручка "Перекрестка" за этот же период возросла на 20,1%, до 89,89 млрд руб. Выручка "Карусели" увеличилась в первом полугодии на 9%, до 42,63 млрд руб. Магазины формата "экспресс" сократили выручку почти на 10%, до 4,98 млрд руб.

Выручка X5 Retail во втором квартале возросла практически на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 249,9 млрд руб.