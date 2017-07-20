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Курс доллара к рублю на открытии торгов подрос до 59,03 рубля

Экономика и бизнес
20 июля, 10:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Курс евро вырос до 68 рублей

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 59,03 рубля.

Курс евро поднялся на 8 копеек, до 68,00 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 1953,26 пункта. Индекс РТС почти не изменился и составил 1042,98 пункта.

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