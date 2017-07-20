Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ведомости": ж/д операторы жалуются на рост стоимости колес для грузовых вагонов

Экономика и бизнес
20 июля, 10:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Рост с начала года составил уже около 30%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. В июне - июле этого года стоимость колесных пар для грузовых вагонов после ремонта в вагонно-колесных мастерских в среднем выросла на 8%, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на операторов.

Основная причина - рост стоимости цельнокатаных колес (ЦКК) на 13%, считают два собеседника издания. Рост с начала года составил уже около 30%. Рост цен носит "спекулятивный характер" и искусственно сдерживает производство в пик их востребованности, уверен один из собеседников газеты.

В начале февраля газета "Коммерсант" сообщала, что Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) пожаловался в ФАС на рост цен у российских изготовителей ЦКК колесных пар за год более чем на 30%. Тогда союз попросил службу проверить правомерность "значительного повышения цен" изготовителями цельнокатаных колес и взять ситуацию под контроль. Тогда СОЖТ написал в своем письме к регулятору, что потребности рынка в ЦКК вскоре значительно увеличатся. При жизненном цикле ЦКК в среднем шесть-семь лет с 2017 года "прогнозируется массовая их замена у колесных пар вагонов, принятых на сеть в 2010-2012 годах - на пике активного обновления парка", цитирует "Ъ" письмо.

Тогда ФАС отказалась от рассмотрения обращения, сославшись на несоблюдение регламента подачи заявления, замечают "Ведомости". Аналогичные обращения в ФАС подали Первая грузовая компания и РЖД.

Основные производители колес - Выксунский металлургический завод (входит в Объединенную металлургическую компанию, ОМК), Evraz, Нижнетагильский металлургический комбинат (входит в группу Evraz) и украинская компания "Интерпайп". На долю российских производителей приходится почти 90% всех поставок (данные СОЖТ). Представитель ОМК данные о повышении стоимости ЦКК не опроверг, но уточил, что контрактные цены в июне - июле не изменились, отмечается в публикации.

Сейчас уведомление о росте цен на ЦКК получили компании, входящие в СОЖТ, сообщил представитель союза. Обоснованность роста пока не ясна.

"Доля украинских производителей ЦКК на российском рынке минимальна, поэтому российские компании получили монопольное право и активно этим пользуются", - добавил представитель союза.

По словам генерального директора по техническому развитию ФГК Сергея Порядина, цены на колесные пары с начала года повышались уже дважды и вполне вероятно, что текущая ставка не является финальной.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": Кожин подтвердил информацию о поставке Ираку большой партии танков из РФ
2
Дочь погибшей в Таиланде россиянки отправили обратно в РФ
3
Трамп заявил, что во время второй беседы с Путиным на G20 обсуждал тему усыновления
4
В российских регионах начались выплаты вкладчикам банка "Югра"
5
Умер актер Виктор Кинах
6
У Маккейна диагностировали опухоль мозга
7
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
Темы дня
Реклама