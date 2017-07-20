"Ведомости": ж/д операторы жалуются на рост стоимости колес для грузовых вагонов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. В июне - июле этого года стоимость колесных пар для грузовых вагонов после ремонта в вагонно-колесных мастерских в среднем выросла на 8%, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на операторов.

Основная причина - рост стоимости цельнокатаных колес (ЦКК) на 13%, считают два собеседника издания. Рост с начала года составил уже около 30%. Рост цен носит "спекулятивный характер" и искусственно сдерживает производство в пик их востребованности, уверен один из собеседников газеты.

В начале февраля газета "Коммерсант" сообщала, что Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) пожаловался в ФАС на рост цен у российских изготовителей ЦКК колесных пар за год более чем на 30%. Тогда союз попросил службу проверить правомерность "значительного повышения цен" изготовителями цельнокатаных колес и взять ситуацию под контроль. Тогда СОЖТ написал в своем письме к регулятору, что потребности рынка в ЦКК вскоре значительно увеличатся. При жизненном цикле ЦКК в среднем шесть-семь лет с 2017 года "прогнозируется массовая их замена у колесных пар вагонов, принятых на сеть в 2010-2012 годах - на пике активного обновления парка", цитирует "Ъ" письмо.

Тогда ФАС отказалась от рассмотрения обращения, сославшись на несоблюдение регламента подачи заявления, замечают "Ведомости". Аналогичные обращения в ФАС подали Первая грузовая компания и РЖД.

Основные производители колес - Выксунский металлургический завод (входит в Объединенную металлургическую компанию, ОМК), Evraz, Нижнетагильский металлургический комбинат (входит в группу Evraz) и украинская компания "Интерпайп". На долю российских производителей приходится почти 90% всех поставок (данные СОЖТ). Представитель ОМК данные о повышении стоимости ЦКК не опроверг, но уточил, что контрактные цены в июне - июле не изменились, отмечается в публикации.

Сейчас уведомление о росте цен на ЦКК получили компании, входящие в СОЖТ, сообщил представитель союза. Обоснованность роста пока не ясна.

"Доля украинских производителей ЦКК на российском рынке минимальна, поэтому российские компании получили монопольное право и активно этим пользуются", - добавил представитель союза.

По словам генерального директора по техническому развитию ФГК Сергея Порядина, цены на колесные пары с начала года повышались уже дважды и вполне вероятно, что текущая ставка не является финальной.