Совет директоров "Силовых машин" обсудил досрочное прекращение полномочий гендиректора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Совет директоров "Силовых машин" рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора компании Романа Филиппова, о задержании которого по подозрению в попытке разглашения государственной тайны сообщалось на прошлой неделе, подтвердил ТАСС в четверг представитель "Силовых машин". Однако решение совета директоров компания пока не раскрывает.

Согласно информации, размещенной на сайте компании, 19 июля состоялось заседание совета директоров эмитента. Одним из пунктов повестки стал вопрос "о досрочном прекращении полномочий генерального директора ПАО "Силовые машины" и расторжении трудового договора с ним" и "об избрании генерального директора ПАО "Силовые машины".

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что 13 июля Филиппов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в попытке разглашения государственной тайны, обвинение ему не предъявлено.

Той же ночью в петербургских СМИ появилась информация о том, что после проведения следственных действий Филиппова отпустили под подписку о невыезде. Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает. Позже, 14 июля, в компании ТАСС сообщили, что Филиппов находится на своем рабочем месте.

О "Силовых машинах"

ПАО "Силовые машины" - одна из ведущих компаний в энергетическом машиностроении. В ее состав входят: Ленинградский металлический завод, "Электросила", Калужский турбинный завод, совместные предприятия с японской корпорацией Toshiba и германской Siemens.

Филиппов возглавляет компанию с апреля 2015 года, в структурах ПАО "Северсталь" работает с 1997 года.

Совместное предприятие Siemens и "Силовых машин" - ООО "Сименс технологии газовых турбин" - выполняло заказ на поставки турбин для реализации проекта в Тамани. В германском концерне заявили, что как минимум две из четырех турбин в нарушение условий контракта были поставлены в Крым. 11 июля арбитражный суд Москвы зарегистрировал связанный с этим иск Siemens к компании "Технопромэкспорт" (входит в Ростех).

Ответчиком по иску также выступает совместное предприятие с "Силовыми машинами", однако, как пояснил ТАСС представитель пресс-службы Siemens Вольфрам Трост, претензии по существу предъявляются только к "Технопромэкспорту".