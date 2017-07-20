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Госдума приняла закон, расширяющий применение "дальневосточного гектара"

Экономика и бизнес
20 июля, 11:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Граждане, претендующие на получение "дальневосточного гектара", смогут предоставить документы не только в орган регистрации прав, но и через МФЦ на всей территории РФ

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий расширение территорий, которые могут быть предоставлены гражданину в безвозмездное пользование согласно закону о "дальневосточном гектаре".

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Закон уточняет процедуру и форму представления информации о территориях, которые определены законом субъекта РФ и в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с законом. Уточняются также требования к схеме размещения земельного участка на публичной кадастровой карте в форме электронного документа.

Граждане, претендующие на получение "дальневосточного гектара", смогут предоставить необходимые документы не только непосредственно в орган регистрации прав, но и через МФЦ на всей территории РФ. В этом случае МФЦ обеспечивает подготовку схемы размещения земельного участка на публичной кадастровой карте в форме электронного документа.

Ряд изменений направлен на урегулирование вопросов о возможном отказе в предоставлении земельного участка гражданину. Так, в случаях, когда образуемый земельный участок пересекает границы других земельных участков либо границы территориальной зоны, населенного пункта, муниципального образования или ограничивает доступ к иным земельным участкам, с согласия гражданина границы участка могут быть скорректированы либо гражданину может быть предоставлен иной земельный участок.

Закон предусматривает расширение территорий, на которых допускается предоставление земельных участков в безвозмездное пользование. Снимается запрет на предоставление земельных участков, на которых расположены защитные леса отдельных категорий, а также земельных участков, которые указаны в лицензиях на некоторые виды пользования недрами. Это станет возможно в тех случаях, когда предоставление земельных участков гражданам не препятствует осуществлению деятельности, предусмотренной такими лицензиями.

Можно брать и в границах охотничьих угодий

Также предлагается разрешить предоставление земельных участков, расположенных в границах охотничьих угодий. Исключение составят случаи, когда на испрашиваемом земельном участке размещен объект охотничьей инфраструктуры либо испрашиваемый земельный участок подлежит предоставлению в аренду для размещения объектов охотничьей инфраструктуры в соответствии с охотохозяйственным соглашением или соглашением о ГЧП.

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Поправками ко второму чтению чтению документа было установлено, что в случае, если земельный участок предоставляется из земель лесного фонда и на нем расположены защитные леса, гражданин может использовать его только с соблюдением ограничений, предусмотренных правовым режимом защитных лесов соответствующей категории. Граждане, которым предоставлены в безвозмездное пользование участки из состава земель лесного фонда, а также в случаях досрочного прекращения договора аренды земельного участка, либо отказа от реализации права, несут обязанность по лесовосстановлению.

За обеспечение прохода или проезда к объектам, доступ к которым возможен только через предоставленные гражданам земельные участки, гражданин не вправе брать плату. В случае серьезных затруднений гражданин вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об изменении границ участка либо об отказе от договора безвозмездного пользования и о предоставлении ему другого участка, сведения о котором ранее внесены в ЕГРН.

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