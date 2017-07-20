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Госдума приняла закон об увеличении штрафов за торговлю алкоголем без лицензии

Экономика и бизнес
20 июля, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Законом устанавливается административная ответственность для должностных лиц в виде штрафа в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или дисквалификации на срок от двух до трех лет

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, усиливающий административную ответственность за производство алкоголя и оборот алкогольной продукции без лицензии.

Согласно документу, за подобное правонарушение устанавливается административная ответственность для должностных лиц в виде штрафа в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или дисквалификации на срок от двух до трех лет. Для юридического лица штраф составит 1/5 размера годовой выручки, полученной от реализации всех товаров, работ или услуг, но не менее 3 млн рублей. Также за подобное правонарушение деятельность юрлица может быть административно приостановлена на срок от 60 до 90 суток с конфискацией продукции.

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Закон устанавливает административную ответственность за незаконную продажу алкогольной продукции гражданами. Штрафы предлагается установить на уровне от 30 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией продукции. Для индивидуальных предпринимателей, которые незаконно продают алкоголь, штрафы устанавливаются в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. Сейчас максимальный штраф за подобные правонарушения составляет для физического лица 2,5 тыс. рублей, для юридического - 300 тыс. рублей.

Кроме того, документ предусматривает введение административных штрафов за нарушение установленного порядка учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, порядка фиксации сведений в ЕГАИС, а также за неповиновение законному распоряжению должностного лица госоргана, ответственного за контроль и надзор. Административный штраф для должностных лиц в этом случае составит до 15 тыс. рублей с конфискацией продукции либо без конфискации, для юридических лиц - до 200 тыс. рублей с конфискацией продукции.

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