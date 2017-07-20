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Госдума приняла закон о ГИС государственных и муниципальных платежей

Экономика и бизнес
20 июля, 11:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Закон регламентирует порядок фиксации платежей в государственной информационной системе

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, регламентирующий порядок фиксации платежей в государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

Согласно закону, ГИС ГМП является информационной системой, предназначенной для размещения и получения информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей за оказание государственных и муниципальных услуг. Исключение составляют платежи, являющиеся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ - их перечень устанавливается в соответствии с бюджетным законодательством РФ.

Правительство наделяется полномочиями по установлению перечня иных платежей, информация об уплате которых размещается в ГИС ГМП. Порядок ведения ГИС ГМП будет утверждаться федеральным казначейством по согласованию с ЦБ. Он будет содержать информацию о времени доступности ГИС ГМП, а также времени поступления в ГИС ГМП информации, необходимой для оплаты государственных и муниципальных услуг и уплаты иных платежей, и информации об оплате этих услуг и платежей.

Ко второму чтению документа были внесены изменения в закон "Об исполнительном производстве", которыми устанавливается, что со дня возбуждения исполнительного производства информация, необходимая для взыскания задолженности, направляется Федеральной службой судебных приставов в ГИС ГМП. Предусматривается, что в судебном акте о наложении административного штрафа должна содержаться информация, необходимая для заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа. В судебном акте о наложении штрафа также должна быть проставлена отметка о его неуплате должником.

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