Газпромбанк и Запсибкомбанк будут заниматься продажей облигаций ЯНАО на 1 млрд рублей

ТАСС, 20 июля. Два банка - Газпромбанк и Запсибкомбанк - будут заниматься продажей облигаций внутреннего займа Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Долговые ценные бумаги на сумму 1 млрд рублей будут выпущены в ближайшее время, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

"Купить облигации ЯНАО сможет любой желающий. Места продаж - Газпромбанк, Запсибкомбанк. Облигации ЯНАО обеспечивают доход под 9,25% годовых. Специалисты структур правительства региона и финансовых организаций Ямала отмечают высокий спрос на облигации внутреннего займа, которые планируются к выпуску в самое ближайшее время", - сказали в пресс-службе.

Общий объем размещения облигаций составит 1 млрд рублей. "Номинал одной облигации будет равняться одной тысяче рублей. Срок обращения облигации пять лет или 1826 дней. Ставка купонного дохода облигаций является постоянной на весь срок обращения. При этом доходность по облигации ЯНАО - купонный доход, не облагается налогом на доходы физических лиц", - уточнили там.

"В банках Ямала растет количество запросов на приобретение облигаций внутреннего займа арктического региона. Граждане заранее открывают брокерские счета, посредством которых планируют покупать облигации с началом их обращения. Высокая востребованность у населения облигаций Ямала закономерна, потому что облигации внутреннего государственного займа Ямало-Ненецкого автономного округа для населения по своим характеристикам будут превосходить практически все известные инструменты инвестирования физических лиц", - пояснили власти.

Каждая облигация будет находиться на собственном счете держателя в банке, то есть ценная бумага не будет бумажной, поэтому не страшны утеря или прочие форс-мажоры. "Инвестируя личные средства в родную землю, граждане вносят свой вклад в развитие Ямала и страны в целом. Уверен, желающих будет много, потому что это надежно", - сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

Дефицит бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 2017 году сократится на 25% - с 16 млрд в 2016 году до 12 млрд в 2017 году. Прогнозируемый объем доходов на нынешний год - 140 млрд рублей, расходы - 152 млрд руб.