Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Газпромбанк и Запсибкомбанк будут заниматься продажей облигаций ЯНАО на 1 млрд рублей

Экономика и бизнес
20 июля, 11:51 UTC+3 ТАСС

В настоящее время в банка Ямала растет количество запросов на приобретение облигаций внутреннего займа

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 июля. Два банка - Газпромбанк и Запсибкомбанк - будут заниматься продажей облигаций внутреннего займа Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Долговые ценные бумаги на сумму 1 млрд рублей будут выпущены в ближайшее время, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

"Купить облигации ЯНАО сможет любой желающий. Места продаж - Газпромбанк, Запсибкомбанк. Облигации ЯНАО обеспечивают доход под 9,25% годовых. Специалисты структур правительства региона и финансовых организаций Ямала отмечают высокий спрос на облигации внутреннего займа, которые планируются к выпуску в самое ближайшее время", - сказали в пресс-службе.

Общий объем размещения облигаций составит 1 млрд рублей. "Номинал одной облигации будет равняться одной тысяче рублей. Срок обращения облигации пять лет или 1826 дней. Ставка купонного дохода облигаций является постоянной на весь срок обращения. При этом доходность по облигации ЯНАО - купонный доход, не облагается налогом на доходы физических лиц", - уточнили там.

"В банках Ямала растет количество запросов на приобретение облигаций внутреннего займа арктического региона. Граждане заранее открывают брокерские счета, посредством которых планируют покупать облигации с началом их обращения. Высокая востребованность у населения облигаций Ямала закономерна, потому что облигации внутреннего государственного займа Ямало-Ненецкого автономного округа для населения по своим характеристикам будут превосходить практически все известные инструменты инвестирования физических лиц", - пояснили власти.

Каждая облигация будет находиться на собственном счете держателя в банке, то есть ценная бумага не будет бумажной, поэтому не страшны утеря или прочие форс-мажоры. "Инвестируя личные средства в родную землю, граждане вносят свой вклад в развитие Ямала и страны в целом. Уверен, желающих будет много, потому что это надежно", - сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

Дефицит бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 2017 году сократится на 25% - с 16 млрд в 2016 году до 12 млрд в 2017 году. Прогнозируемый объем доходов на нынешний год - 140 млрд рублей, расходы - 152 млрд руб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Персоны
Кобылкин, Дмитрий Николаевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Молдавия отказала в приеме самолетам с российскими артистами
2
Госдума установила предельный возраст для главврачей
3
"Известия": Кожин подтвердил информацию о поставке Ираку большой партии танков из РФ
4
Число жертв ДТП в Курской области увеличилось до шести
5
Трамп заявил, что во время второй беседы с Путиным на G20 обсуждал тему усыновления
6
У парламента Молдавии начались столкновения
7
Гендиректор "Силовых машин" отправлен в отставку
Темы дня
Реклама