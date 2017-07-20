Медведев: участники международных холдингов должны будут сообщать об этом ФНС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Компании-участники международных холдингов должны будут уведомлять об этом Федеральную налоговую службу.

"Налогоплательщики, которые являются участником международной группы компаний, должны буду уведомить об этом налоговую службу, а также предоставить связанные с этой деятельностью сведения, - заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства. - В случае нарушения этой нормы нарушитель будет оштрафован от 50 тыс. до 100 тыс. рублей".

По словам премьера, соответствующий законопроект 20 июля рассмотрит правительство на своем заседании. "Организации финансового рынка - банки и инвестиционные фонды - будут обязаны информировать налоговые органы о клиентах-выгодоприобретателях и физических лицах, если те являются иностранными резидентами, - добавил он. - Здесь штраф за нарушение еще солиднее - 500 тыс. рублей".

При этом для адаптации компаний к новым требованиям в первые три года действия закона предлагается освобождать нарушителей от ответственности.