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Крым планирует завершить создание дорожного фонда в 2017 году

Экономика и бизнес
20 июля, 13:28 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 20, июля. /ТАСС

Фонд составит 4,092 млрд рублей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Республика Крым планирует в 2017 году создать региональный дорожный фонд с бюджетом в 4 млрд рублей. Об этом в четверг журналистам сообщил заместитель председателя Совета министров региона Виталий Нахлупин.

"Дорожный фонд, который мы планируем сформировать в республике в 2017 году, составит 4,092 млрд рублей за счет разных статей - начиная со штрафов, заканчивая акцизами", - сказал он.

По данным Нахлупина, в соседнем Краснодарском крае бюджет дорожного фонда составляет 23,5 млрд рублей.

"Цифры режут слух, есть определенные перекосы в части акцизов на нефтепродукты - у нас совсем разные с Краснодарским краем коэффициенты", - пояснил крымский вице-премьер.

Протяженность сети автодорог общего пользования в регионе превышает 6,1 тыс. км. В 2017 году на их содержание выделено 1,8 млрд рублей, в первом полугодии власти освоили 800 млн рублей, уточнил Нахлупин.

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