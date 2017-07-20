Крым планирует завершить создание дорожного фонда в 2017 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Республика Крым планирует в 2017 году создать региональный дорожный фонд с бюджетом в 4 млрд рублей. Об этом в четверг журналистам сообщил заместитель председателя Совета министров региона Виталий Нахлупин.

"Дорожный фонд, который мы планируем сформировать в республике в 2017 году, составит 4,092 млрд рублей за счет разных статей - начиная со штрафов, заканчивая акцизами", - сказал он.

По данным Нахлупина, в соседнем Краснодарском крае бюджет дорожного фонда составляет 23,5 млрд рублей.

"Цифры режут слух, есть определенные перекосы в части акцизов на нефтепродукты - у нас совсем разные с Краснодарским краем коэффициенты", - пояснил крымский вице-премьер.

Протяженность сети автодорог общего пользования в регионе превышает 6,1 тыс. км. В 2017 году на их содержание выделено 1,8 млрд рублей, в первом полугодии власти освоили 800 млн рублей, уточнил Нахлупин.