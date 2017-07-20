АТОР: туроператоры считают преждевременным введение курортного сбора

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России считает несвоевременным введение курортного сбора в ряде регионов, в связи с жесткой конкуренцией отечественных и зарубежных курортов. Соответствующее сообщение размещено на сайте АТОР.
"По мнению туроператоров, введение этого механизма в условиях жесткой конкуренции отечественных курортов с зарубежными направлениями является несвоевременным, а выиграет от него разве что частный теневой сектор", - говорится в сообщении.
Туроператоры считают, что новый сбор перенаправит поток отдыхающих в частный сектор, ослабив при этом туроператоров и местных отельеров, однако, не уменьшит количество отдыхающих.
"Для туристов, ежегодно отдыхающих на российских курортах, сбор 50 рублей вряд ли послужит причиной для смены направления отдыха, зато это повысит процент отдыхающих в частном секторе - где сбор платить не придется" - говорится в сообщении АТОР.
Госдума 19 июля приняла в третьем чтении правительственный законопроект о проведении в некоторых регионах страны эксперимента в виде введения курортного сбора. Предполагается, что такой сбор будет действовать в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Его введение будет способствовать развитию курортной инфраструктуры.
Ставка сбора должна составлять не более 100 рублей в сутки с каждого отдыхающего, который проведет в одном из обозначенных регионов более 24 часов. При этом ставка может изменяться (в том числе и до 0 рублей) в зависимости от значения курорта, продолжительности отдыха и времени года.