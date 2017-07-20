ВТБ24 планирует за первый день выдать 10-15% от запланированных выплат вкладчикам "Югры"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. ВТБ24 на 11:00 мск принял заявления от четырех тысяч вкладчиков банка "Югра" и выплатил им 3,8 млрд рублей. Банк прогнозирует, что за первый день выдаст 10-15% от запланированных в своей части страховых выплат вкладчикам "Югры", сообщил журналистам глава ВТБ24 Михаил Задорнов.

"Мы начали выплаты сегодня после решения ЦБ и АСВ... Мы поставили реестр выплат ночью и с Дальнего Востока спокойно начали выплаты. Выплаты проходят достаточно организованно. На 11 часов Москвы уже четырем тысячам вкладчиков мы выплатили 3,8 млрд рублей, что позволяет сказать, что примерно 10-15% всех выплат, которые приходятся на ВТБ24, мы сегодня сделаем в первый же день", - сказал Задорнов.

Выплаты вкладчикам банка "Югра" проводятся с 20 июля через банки-агенты ВТБ24, Сбербанк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие" и банк "Уралсиб".

Решение начать выплаты

Глава ВТБ24 также заявил, что решение начать выплаты вкладчикам банка "Югра" было единственным возможным, несмотря на протест Генпрокуратуры.

"Вечером после протеста прокуратуры ЦБ и АСВ решили выплаты приостановить. Мы провели консультации, они продолжались до полуночи вчера. И окончательное решение ЦБ и АСВ - выплаты сегодня начать. С моей точки зрения, это единственное было возможное решение по одной простой причине. Реально банк "Югра", начиная с момента введения временной администрации, контролирует временная администрация, а не прошлые собственники. И любая двусмысленность в этой ответственности вызывает вопросы с точки зрения того, кто отвечает за положение банка, и вопросы, естественно, у вкладчиков", - сказал он.

"Из тех банков, которые выиграли конкурс, у нас большая доля. Из 172,5 млрд рублей, которые пока находятся в реестре АСВ, 66 млрд рублей приходится на ВТБ24. Практически по большинству регионов страны, это 103 тысячи вкладчиков "Югры", - сказал Задорнов.

"Решение фактически о введении временной администрации, оно [было принято] с точки зрения здравого смысла и реальной заботы об интересах кредиторов и интересов вкладчиков. Оно было принято 10 дней назад. И у этого решения обратного пути нет", - отметил Задорнов.

Накануне Генпрокуратура оспорила правомерность действий регулятора в отношении банка "Югра". В протесте Генпрокуратура просит отменить приказы ЦБ о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов. Генпрокуратура просит ЦБ РФ проинформировать о результатах рассмотрения протеста в письменной форме до 21 июля.

Ситуация вокруг банка "Югра"

Банк России с 10 июля 2017 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца. Одновременно регулятор на шесть месяцев возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению банком. Как отмечалось в пресс-релизе ЦБ, регулятор пошел на такие меры в связи с неустойчивым финансовым положением банка. На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банка "Югра" приостановлены.

"Югра" работает на российском рынке банковских услуг больше 26 лет. Кредитная организация занимается в основном кредитованием и обслуживанием счетов корпоративных клиентов, а также привлечением средств населения во вклады. Банк "Югра" по состоянию на июнь 2017 года занимал 30-е место среди российских банков по величине активов.