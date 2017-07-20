Песков вновь подтвердил российское происхождение турбин для Крыма

АТОР: туроператоры считают преждевременным введение курортного сбораЭкономика и бизнес 20 июля, 13:29
Данченко: уже "закипает мозг" при мысли о новых программах синхронистокСпорт 20 июля, 13:25
Синхронистки Колесниченко и Пацкевич завоевали золото ЧМ в произвольной программе дуэтовСпорт 20 июля, 13:08
Заканчивается закрытый бета-тест многопользовательской ролевой игры Life is Feudal: MMOНовости партнеров 20 июля, 12:59
Участники акции памяти Шеремета потребовали от МВД и Порошенко расследовать его убийствоМеждународная панорама 20 июля, 12:45
Илюмжинов: число играющих в шахматы на Земле достигнет миллиарда человек до 2020 годаСпорт 20 июля, 12:43
"Швабе" разработал компактный энергоэффективный смотровой светильникНовости партнеров 20 июля, 12:41
Контейнерооборот портов Лос-Анджелес и Лонг-Бич в январе-июне вырос на 7%, до 7,9 млн TEUТранспорт 20 июля, 12:38
Поветкин вернулся в рейтинг WBA, заняв седьмое местоСпорт 20 июля, 12:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заявил, что в Крым доставлены турбины, страной происхождения которых является РФ.
"В Крым доставлены турбины, страной происхождения которых является Россия. Это все, что я могу сказать, мы это уже неоднократно повторяли", - сказал представитель Кремля журналистам.
Ранее в СМИ появилась информация, что Россия поставила в Крым турбины немецкого концерна Siemens, несмотря на санкции Евросоюза.
Сама компания отказалась комментировать "отдельные спекуляции СМИ" по делу о поставках турбин для тепловых электростанций в Крыму.