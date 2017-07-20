Песков вновь подтвердил российское происхождение турбин для Крыма

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заявил, что в Крым доставлены турбины, страной происхождения которых является РФ.

"В Крым доставлены турбины, страной происхождения которых является Россия. Это все, что я могу сказать, мы это уже неоднократно повторяли", - сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия поставила в Крым турбины немецкого концерна Siemens, несмотря на санкции Евросоюза.

Сама компания отказалась комментировать "отдельные спекуляции СМИ" по делу о поставках турбин для тепловых электростанций в Крыму.