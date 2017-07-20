Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков вновь подтвердил российское происхождение турбин для Крыма

Экономика и бизнес
20 июля, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Ранее в СМИ появилась информация, что на полуостров поставлены турбины Siemens

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заявил, что в Крым доставлены турбины, страной происхождения которых является РФ.

"В Крым доставлены турбины, страной происхождения которых является Россия. Это все, что я могу сказать, мы это уже неоднократно повторяли", - сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия поставила в Крым турбины немецкого концерна Siemens, несмотря на санкции Евросоюза.

Сама компания отказалась комментировать "отдельные спекуляции СМИ" по делу о поставках турбин для тепловых электростанций в Крыму.

Смотрите также

Спорные турбины: для чего нужно оборудование, поставленное в Крым

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация с поставками турбин для ТЭС в Крыму
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На картонной машине бумажный солдат: как снимался "Дюнкерк" Кристофера Нолана
2
ФРГ пересмотрит политику в отношении Турции
3
Госдума поддержала исключение из цены на авиабилет тарифа на багаж при его отсутствии
4
Рогозин намерен посетить Молдавию к юбилею операции на Днестре
5
Защита кинопроектов, претендующих на господдержку. Видеотрансляция
6
Гендиректора "Силовых машин" отправили в отставку
7
Испытания "Адмирала Макарова" почти завершены, осталось проверить один вид оружия
Темы дня
Реклама