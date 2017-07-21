Безнадежные долги россиян достигли 247 млрд рублей

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) признала безнадежными порядка 11% долгов россиян перед банками, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Речь идет о сумме в 247 млрд рублей.

Финансовый омбудсмен Павел Медведев, в свою очередь, считает, что эта сумма может быть в разы больше. Безнадежные долги есть у 9,5 млн россиян, сообщил он в разговоре с ТАСС, сославшись на данные Объединенного кредитного бюро и Национального бюро кредитных историй. Именно такое количество людей три месяца или дольше не платит долги банкам и микрофинансовым организациям.

"Если средний размер долга составляет 100 тысяч рублей, то только у этих людей около 1 трлн рублей безнадежных долгов", — подсчитал Медведев.

Простить долги может только кредитор

Ранее "Известия" сообщили, что судебные приставы в 2017 году могут списать как раз порядка 1 трлн рублей долгов. В ФССП ТАСС не подтвердили эту сумму, однако признали, что часть безнадежной задолженности может быть списана. Судебные приставы могут "простить" долг в нескольких случаях. Во-первых, если они установили невозможность исполнения судебного акта, то есть поняли, что у должника нет никакого имущества, которое можно использовать для покрытия долга, а текущие доходы не позволяют ему погасить кредит. Во-вторых, задолженность нельзя взыскать, если человек прошел через процедуру личного банкротства. И в-третьих, если истек трехлетний срок исполнения по судебному акту.

Списание задолженности (и прекращение исполнительного производства) означает, что по отношению к должникам уже невозможны принудительные действия со стороны приставов, пояснил ТАСС партнер юридической компании "Пепеляев групп" Юрий Воробьев. "Например, нельзя арестовать его счета или ограничить выезд за рубеж. Никакие ограничительные меры применяться не могут", — говорит он.

Однако между этими тремя вариантами есть существенная разница. В первом случае (если ФССП списала долг, но человек не прошел через процедуру банкротства или не прошло три года с момента судебного решения о взыскании долга), кредитор вправе и дальше требовать от должника деньги.

"Списание долгов по кредитам и займам возможно только самим кредитором", — подтвердил в беседе с ТАСС директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин. По его словам, служба судебных приставов может только вынести постановление об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания, если у должника нет имущества. Затем она возвращает исполнительный лист кредитору или коллектору. "После этого кредитор имеет право повторно и неоднократно подавать исполнительный лист в пределах срока взыскания в течение трех лет со дня вступления в силу решения суда или выдачи судебного приказа", — пояснил процедуру Воронин.

Банкротство как выход

Вердикт приставов о невозможности взыскания задолженности может быть выгоден кредитным организациям, отмечают эксперты. Для банка постановление приставов станет основанием для списания долга как безнадежного. "Банки смогут учесть эти суммы в расходах, не создавать дополнительные резервы", — объясняет выгоду банков Юрий Воробьев.

Однако Павел Медведев отмечает, что иногда банки, списав долг с баланса, продолжают требовать его с должника. "Были случаи, когда банки "вспоминали" про списанные долги через какое-то время, — говорит Медведев. — Это не противоречит букве закона, но духу — противоречит. Ведь списанный долг на балансе кредитной организации уже не значится".

Избавить от такого "внимания" со стороны кредиторов может процедура личного банкротства. После нее кредитор теряет всякое право требовать долг. Однако этот механизм сегодня работает не слишком эффективно, отмечает Павел Медведев. "У нас сейчас закон о банкротстве есть, а банкротства фактически нет: за полтора года (закон вступил в силу 1 октября 2015 года. — Прим. ТАСС) всего полторы тысячи людей по своим заявлениям обанкротились, — говорит финансовый омбудсмен. — Чтобы провести через эту процедуру 9,5 млн людей, которые имеют безнадежные долги, нужно десять тысяч лет".

При этом ряды должников постоянно пополняются. По информации пресс-службы ФССП, за пять месяцев текущего года заведены 1,4 млн новых производств против должников. Общая сумма долгов, которые банки и другие финансовые организации пытаются взыскать с россиян через службу судебных приставов, составляет 2,6 трлн рублей. С начала года удалось взыскать сумму, которая на 48% больше той, что приставы взыскали за аналогичный период прошлого года, сообщили ТАСС в ФССП.

Мария Селиванова