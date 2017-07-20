Парфенчиков рассказал Медведеву о планах социально-экономического развития Карелии

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с врио губернатора Карелии Артуром Парфенчиковым, который рассказал о перспективах социально-экономического развития республики.

"С ситуацией ознакомился. Проехал все районы, встречался с трудовыми коллективами, с населением в наших населенных пунктах, отдаленных поселков, поэтому ситуацию уже представляю", - сказал Парфенчиков, назначенный на должность 15 февраля. По его словам, перед властями региона стоит ряд важных стратегических задач. "В первую очередь сейчас это оптимизация бюджетной сферы республики. Мы сейчас плотно с Минфином работаем. Я думаю, мы в августе уже выйдем на определенные решения, которые позволят нам определить наши бюджетные перспективы на ближайшие годы. Это уже будет своего рода платформой для тех задач, о которых мы только что говорили", - рассказал врио главы республики.

По его словам, есть "определенные точки роста" в лесопользовании, лесопереработке. "Здесь мы намерены работать в плане внедрения системы интенсивного лесопользования. Есть ряд интересных проектов, заинтересованных в крупных банковских структурах, по развитию глубокой переработки леса на территории республики. Полагаю, что это серьезная перспектива", - отметил Парфенчиков.

Кроме того, остается важной сфера работы горнопромышленных предприятий, вопросы сельского хозяйства. "Мы все равно видим при всей сложности, в которой сейчас эта отрасль находится в Карелии, перспективы молочного животноводства", - отметил врио губернатора республики. По его словам, эта отрасль сельского хозяйства очень важна для социальной сферы. "Я проехал по районам, есть вопросы занятости, зарплаты в сельских населенных пунктах. На мой взгляд, перспективы есть с молочной переработкой", - подчеркнул он.

Врио губернатора Карелии также затронул тему туризма. "Полагаем, что, может быть, в перспективе треть ВВП республики должна формироваться за счет этой направляющей", - обратил внимание Парфенчиков, добавив, что власти республики плотно работают с Ростуризмом по выполнению федеральной программы до 2019 года. Формируются кластеры туристических и исторических объектов. Формируя программы на 2019-2025 годы, власти республики хотят уделить серьезное внимание, в частности, Беломорскому кластеру, рассказал Парфенчиков.

Что касается образования, то у республики в текущем году "плотный график". В частности, в Петрозаводске идет строительство президентского кадетского училища. "Мы должны 1 сентября его сдать. Здесь работаем плотно вместе с Министерством образования. При всем сложном графике я тоже уверен, что 25 августа мы его запустим", - сказал Парфенчиков. Он отметил, что для населения Карелии этот объект очень важен, потому что в перспективе тысячи детей из удаленных районов смогут получать высококачественное образование в кадетском училище.