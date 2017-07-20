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Орешкин сменил Силуанова в качестве управляющего от РФ в МБРР

Экономика и бизнес
20 июля, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Заместителем управляющего от России назначен замглавы Минфина Сергей Сторчак

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Глава Минэкономрзавития РФ Максим Орешкин сменил главу Минфина РФ Антона Силуанова в качестве управляющего от России в Международном банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить министра экономического развития Российской Федерации Орешкина Максима Станиславовича управляющим от Российской Федерации в Международном банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций, освободив от этих обязанностей Силуанова А.Г", - говорится в документе. Тем же указом заместителем управляющего от РФ в этих структурах назначен замминистра финансов Сергей Сторчак.

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Персоны
Силуанов, Антон Германович Путин, Владимир Владимирович Орешкин, Максим Станиславович
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Россия
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