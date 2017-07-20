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ФНС подала иск на 3 млрд руб. к Браудеру в рамках дела об акциях "Газпрома"

Экономика и бизнес
20 июля, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Следствие полагает, что основатель фонда Hermitage Capital незаконно приобрел акции "Газпрома" в обход запрета на подобные операции для иностранных компаний

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Три управления ФНС по Москве, являющиеся потерпевшими в рамках уголовного дела о незаконной покупке акций "Газпрома" основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером и его деловым партнером Иваном Черкасовым, заявили гражданский иск на 3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Браудера Александр Антипов.

"Потерпевшими в рамках уголовного дела заявлен иск о взыскании с обвиняемых суммы причиненного ущерба в размере более 3 млрд рублей", - сказал он.

Адвокат уточнил, что в настоящее время стороны завершили ознакомление с материалами уголовного дела и в ближайшее время оно будет передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Также адвокат отметил, что после изучения материалов заявил следователю ряд ходатайств о прекращении уголовного дела. "В деле очень много нарушений: в постановлении о назначении налоговой экспертизы говорится, что эксперту выдано для изучения около 295 томов, а защите предоставили для ознакомления с делом всего 59 томов, большое количество документов являются никем не заверенными ксерокопиями, что считается недопустимым доказательством", - сообщил Антипов, отметив, что СК пока не ответил на эти ходатайства.

По словам адвоката, Браудеру предъявлено обвинение в организации ухода от налогов, организации преднамеренного банкротства и покушении на неисполнение обязанностей налогового агента, Черкасову - участие в данных преступлениях. Данное дело выделено из общего производства, по которому Браудер ранее был осужден заочно вместе с юристом фонда Сергеем Магнитским, скончавшимся позднее в СИЗО. Антипов уточнил, что окончательная сумма ущерба, предъявляемая Браудеру и Черкасову, составляет 3,5 млрд рублей.

Как считает следствие, обвиняемые не перечисляли налоги с деятельности нескольких ООО, в дальнейшем преднамеренно их обанкротив. Данные действия Браудера и Черкасова относятся к 1996 году, потерпевшими по делу являются три отделения управления ФНС по Москве. Как ожидается, судебный процесс в отношении Браудера и Черкасова пройдет в заочной форме, так как оба обвиняемых находятся в Великобритании, власти которой ранее уже отказывали РФ в их экстрадиции.

По данным следствия, Браудер незаконно приобрел акции "Газпрома" в обход запрета на подобные операции для иностранных компаний. Скупив акции, он пытался оказать влияние на газового монополиста России. Незаконно получив пакет акций "Газпрома", Браудер направлял в компанию требования об изменении устава общества, ревизионной комиссии, правления и состава директоров, а также выдвигал свою кандидатуру в совет директоров, а своего партнера - в состав ревизионной комиссии.

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