ФНС подала иск на 3 млрд руб. к Браудеру в рамках дела об акциях "Газпрома"

МЧС опровергло данные СМИ об уголовном деле в отношении сотрудников центрального аппаратаПроисшествия 20 июля, 16:29
Путин не исключил помилования ИзместьеваОбщество 20 июля, 16:25
ОВК в I полугодии увеличила выпуск вагонов на 35%, до 9,2 тыс. единицТранспорт 20 июля, 16:21
Людмила Алексеева сообщила, что Путин обещал ей помиловать экс-сенатора ИзместьеваОбщество 20 июля, 16:06
Поветкин вернулся в рейтинг WBO, заняв восьмое местоСпорт 20 июля, 15:56
Кубок Стэнли выставят для болельщиков в Музее хоккея в Москве 27 июляСпорт 20 июля, 15:15
Медведев призвал оптимизировать средства на оборонную и атомную промышленностьЭкономика и бизнес 20 июля, 15:13
Завершен первый этап госиспытаний истребителя пятого поколенияАрмия и ОПК 20 июля, 15:11
Баффер будет ринг-анонсером на вечере бокса на Красной площади 22 июляСпорт 20 июля, 15:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Три управления ФНС по Москве, являющиеся потерпевшими в рамках уголовного дела о незаконной покупке акций "Газпрома" основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером и его деловым партнером Иваном Черкасовым, заявили гражданский иск на 3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Браудера Александр Антипов.
"Потерпевшими в рамках уголовного дела заявлен иск о взыскании с обвиняемых суммы причиненного ущерба в размере более 3 млрд рублей", - сказал он.
Адвокат уточнил, что в настоящее время стороны завершили ознакомление с материалами уголовного дела и в ближайшее время оно будет передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Также адвокат отметил, что после изучения материалов заявил следователю ряд ходатайств о прекращении уголовного дела. "В деле очень много нарушений: в постановлении о назначении налоговой экспертизы говорится, что эксперту выдано для изучения около 295 томов, а защите предоставили для ознакомления с делом всего 59 томов, большое количество документов являются никем не заверенными ксерокопиями, что считается недопустимым доказательством", - сообщил Антипов, отметив, что СК пока не ответил на эти ходатайства.
По словам адвоката, Браудеру предъявлено обвинение в организации ухода от налогов, организации преднамеренного банкротства и покушении на неисполнение обязанностей налогового агента, Черкасову - участие в данных преступлениях. Данное дело выделено из общего производства, по которому Браудер ранее был осужден заочно вместе с юристом фонда Сергеем Магнитским, скончавшимся позднее в СИЗО. Антипов уточнил, что окончательная сумма ущерба, предъявляемая Браудеру и Черкасову, составляет 3,5 млрд рублей.
Как считает следствие, обвиняемые не перечисляли налоги с деятельности нескольких ООО, в дальнейшем преднамеренно их обанкротив. Данные действия Браудера и Черкасова относятся к 1996 году, потерпевшими по делу являются три отделения управления ФНС по Москве. Как ожидается, судебный процесс в отношении Браудера и Черкасова пройдет в заочной форме, так как оба обвиняемых находятся в Великобритании, власти которой ранее уже отказывали РФ в их экстрадиции.
По данным следствия, Браудер незаконно приобрел акции "Газпрома" в обход запрета на подобные операции для иностранных компаний. Скупив акции, он пытался оказать влияние на газового монополиста России. Незаконно получив пакет акций "Газпрома", Браудер направлял в компанию требования об изменении устава общества, ревизионной комиссии, правления и состава директоров, а также выдвигал свою кандидатуру в совет директоров, а своего партнера - в состав ревизионной комиссии.