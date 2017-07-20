Цена барреля нефти марки Brent превысила $50

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,61% - до $50,01 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз котировки нефти были выше отметки в $50 за баррель 7 июня 2017 года.