Медведев призвал оптимизировать средства на оборонную и атомную промышленность

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал внимательно проанализировать, насколько эффективно используются средства на оборонную, космическую и атомную промышленность.

Об этом он заявил на совещании о расходах федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов в части развития оборонной, космической и атомной промышленности.

По его словам, в каждой из госпрограмм есть возможности оптимизации средств. "Еще раз нужно внимательно проанализировать, насколько эффективно используются средства. Деньги, которые мы выделяем на оборонку, на атомную промышленность, на космическую промышленность, дают неплохую отдачу. Тем не менее, в каждой из госпрограмм есть возможности для определенной оптимизации", - сказал Медведев.

"На что я хочу обратить внимание, во-первых, необходимо поддержать обороноспособность страны, это очевидный тезис, и сохранять темпы переоснащения армии и флота современной техникой и вооружениями", - отметил глава кабмина. Необходимо также стимулировать приток технологий разработок двойного назначения - от оборонных проектов к гражданским и наоборот, добавил он. По его мнению, в тех секторах, где это технологически оправдано, нужно расширять и продолжать программы импортозамещения.

"У государственных заказчиков есть предложения по финансированию. Мы их, естественно, обсудим, определимся с возможностями перераспределения", - сказал он.

Рост оборонной промышленности

Как отметил глава правительства, оборонная промышленность показывает устойчивый рост. "По итогам прошлого года более чем на 10% успешно выполняется государственный оборонный заказ, причем, достигнуто рекордное его исполнение за всю историю - 99%", - подчеркнул премьер.

Появляются новые современные производства, российская оборонная промышленность действительно выпускает "сложную, высокотехнологичную и, что особенно важно, конкурентоспособную продукцию, которая по качеству, по надежности, по цене зачастую превосходит зарубежные аналоги", сказал Медведев. "Поэтому мы занимаем лидирующие позиции, второе место на мировом рынке вооружений", - добавил премьер-министр.

Он также рассказал и об успехах в космической отрасли. "У нас заработал первый гражданский космодром "Восточный". С него уже стартовала ракета "Союз". Сейчас на космодроме создается второй стартовый стол для тяжелой ракеты "Ангара", - уточнил Медведев.

По его словам, ядерный оружейный комплекс также работает успешно, в том числе по программе импортозамещения. "Важно максимально поддержать все эти позитивные тенденции. Мы оказываем предприятиям отрасли адресную финансовую поддержку. Сейчас нужно определиться, как мы будем развивать оборонную промышленность в дальнейшем, какие основные моменты должны иметь место", - заключил премьер.

Участники совещания

В совещании принимали участие вице-премьер Дмитрий Рогозин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, министр энергетики Александр Новак, а также министры экономического развития Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов, председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Среди участников также были гендиректор Росатома Алексей Лихачев, глава Роскосмоса Игорь Комаров, а также гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.