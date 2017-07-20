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Арбитраж Башкирии отложил до 8 августа дело по иску "Роснефти" к АФК "Система"

Экономика и бизнес
20 июля, 15:48 дата обновления: 20 июля, 16:07 UTC+3

Как отметила судья Ирина Нурисламова, сейчас физически нет возможности вынести судебный акт в плане окончательного решения

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УФА, 20 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Республики Башкортостан отложил до 8 августа рассмотрение иска "Роснефти" к АФК "Система" на 170,6 млрд руб. Такое решение озвучила судья Ирина Нурисламова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Заседание отложено на 8 августа 14:10 по местному времени (12:10 мск)", - сказала она.

"Как бы мы ни хотели, потрудившись два дня, вынести какой-то судебный акт в плане окончательного решения по данному делу, но физически такой возможности нет", - добавила судья.

"Системе" вновь отказали

В четверг арбитраж продолжил рассмотрение иска о взыскании с АФК "Система" 170,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти", по мнению "Роснефти", в период реорганизации в 2014 году.

Суд вновь отказал "Системе" в нескольких ходатайствах. В частности, компании было отказано в истребовании списка акционеров "Башнефти". Ответчики считают, что истек срок исковой давности, составляющий три года. За точку отсчета принято 3 февраля 2014 года - день проведения внеочередного собрания акционеров "Башнефти".

В свою очередь представитель "Роснефти" возразил: "В протоколе совета директоров от 2014 года указано, что датой погашения акций является дата внесения в реестр записи о погашении. Согласно справке, погашения произведены 5 и 6 мая. Соответственно, убытки возникли именно в эти даты". Он добавил, что иск подан 3 мая 2017 года.

Также суд отказал ответчикам в экономической оценке 49,4% акций "Система-Инвест", принадлежавших "Башнефти" до реорганизации.

Еще одно из отклоненных ходатайств "Системы" - оставить иск "Роснефти" без рассмотрения из-за якобы отсутствия у истцов полномочий на подписание и подачу иска.

"Роснефть" против "Системы"

В начале мая 2017 года "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ЗАО "Система-Инвест" 106,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти", по мнению истца, в результате реорганизации в 2014 году. Впоследствии сумма претензий выросла до 170,6 млрд рублей с учетом девальвации рубля.

Большая часть убытка (57,2 млрд рублей) связана с утратой 49,4% акций "Система-Инвест", переданных АФК "Система" в обмен на собственные акции "Башнефти" и другие активы (акции "Башкирэнерго" и "Уфаоргсинтез"). Остальная сумма убытка (36,9 млрд рублей) - списание долга "Система-Инвест" перед "Башнефтью" и погашение 3,9% акций "Башнефти" (12,4 млрд рублей), выкупленных у миноритариев, несогласных с условиями этой сделки.

АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными. По мнению компании, все указанные в иске действия осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса и роста стоимости "Башнефти".

В июне компания предложила "Роснефти" урегулировать спор во внесудебном порядке, однако в "Роснефти" посчитали, что конкретных предложений "Система" не представила. Нефтяная компания намерена продолжить судебное разбирательство.

С 2005 года по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".

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