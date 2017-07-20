Московская биржа исключит из высшего списка 20 выпусков облигаций на 120 млрд рублей

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Московская биржа в результате реформы листинга исключит из первого котировального списка 20 выпусков облигаций на 120 млрд рублей, сообщила журналистам управляющий директор по фондовому рынку торговой площадки Анна Кузнецова.
"Новая редакция правил листинга вступает в силу 24 июля. В результате реформы из высшего списка будут исключены 20 выпусков облигаций на сумму 120 млрд рублей", - рассказала она. По ее словам, это бумаги с кредитным рейтингом ниже "ВВ-" по шкале Fitch и S&P, "В1" у Moody's, "BBB+(RU)" у АКРА и "ruBBB+" у "Эксперт РА".
Список бумаг и дата исключения будут объявлены 24 июля, заключила Кузнецова.