Минэкономразвития РФ предлагает провести следующее заседание РАТОП на Аляске

ЯКУТСК, 20 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Заместитель директора департамента стран Европы, Северной Америки и международных организаций Минэкономразвития РФ Дмитрий Сажин в четверг предложил провести заседание Российско-американского тихоокеанского партнерства (РАТОП) в 2018 году в в штате Аляска, а в 2019-м - в Хабаровске.

22-е заседание РАТОП проходило в Якутске с 19 по 20 июля. Для участия в нем прибыли представители 15 американских компаний, шести регионов Дальнего Востока, федеральных органов исполнительной власти, генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс. В рамках заседания обсуждались вопросы энергетики, транспорта, развития Арктики и туризма.

"Предлагаю рассмотреть возможность проведения 23-го заседания РАТОП в штате Аляска (США) в 2018 году, а 24-го заседания - в Хабаровске в 2019 году", - сказал Сажин на закрытии заседания. Члены РАТОП единогласно поддержали это предложение.

При этом он отметил, что заседание в Якутске прошло плодотворно и эффективно. "Никогда еще не было такого заседания, где стороны так были заинтересованы друг другом. Это мероприятие очень важно для улучшения внешнеэкономических связей между нашими странами. Внешнеэкономическая деятельность с США за пять месяцев этого года составила 25%, но хотелось, чтобы было больше", - подчеркнул Сажин.

Наиболее активно проходило обсуждение по развитию Арктики. "Эта тема была новой для обсуждения на площадке РАТОП и экспериментальной, но по итогам обсуждения можно сказать, что именно по этой теме было больше всего выступлений и предложений", - сказал он.

Как рассказал ТАСС президент Совета "Россия - США", исполнительный директор РАТОП Дерек Норберг, РАТОП будет рекомендовать представителям Аляски и федеральным властям России рассмотреть вопрос упрощения доступа малой авиации Аляски в отдаленные регионы России для повышения транспортной доступности этих регионов. "Вопрос сотрудничества со штатом Аляской на площадке РАТОП поднимали несколько регионов Дальнего Востока, в том числе Якутия и Чукотка, поэтому мы будем рекомендовать решить этот вопрос обеим сторонам", - сказал Норберг.

Итоговая резолюция РАТОП будет готова через три недели. "Мы за эти дни сформулируем все поступившие предложения, приведем их в соответствие с нашими внутренними регламентами и опубликуем", - пояснил исполнительный директор.

Деятельность РАТОП

Деятельность РАТОП направлена на развитие торгового и инвестиционного сотрудничества дальневосточных регионов России и тихоокеанских штатов США и обеспечивает диалог между правительствами, деловыми кругами и администрациями всех регионов-участников. В состав РАТОП входят представители 11 регионов России: девяти регионов Дальневосточного федерального округа, а также Забайкальский край и Республика Бурятия и восемь штатов США: Аляска, Вашингтон, Орегон, Калифорния, Гавайи, Колорадо, Айдахо и Техас.

Республика Саха (Якутия) с 1996 года является участником РАТОП, и начиная с 2011 года представители республики принимают участие в ежегодных заседаниях партнерства. На заседаниях РАТОП особое внимание уделяется вопросам энергетики и энергосбережения, транспорта и туризма.