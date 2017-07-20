Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США оштрафовали ExxonMobil на $2 млн за контракты с "Роснефтью"

Экономика и бизнес
20 июля, 16:56 дата обновления: 20 июля, 17:54 UTC+3

По версии американского минфина, руководители "дочек" компании подписали восемь документов, "связанных с нефтегазовыми проектами в России, с президентом "Роснефти" Игорем Сечиным"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Matthew Brown

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Министерство финансов США оштрафовало корпорацию ExxonMobil на $2 млн за нарушение введенных ранее антироссийских санкций. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства.

Смотрите также

CNN: американские компании просят изменить законопроект США о санкциях в отношении РФ

WSJ: новые санкции США против РФ могут нанести ущерб американским компаниям

Лавров: Россия не будет ввязываться в переговоры об условиях снятия санкций

"Отдел по контролю над иностранными активами американского минфина наложил штраф на ExxonMobil Corp в размере $2 млн" за нарушение связанных с Украиной санкций, говорится в документе.

По версии минфина, нарушение санкций произошло примерно 14 мая 2014 года и продолжалось до 23 мая 2014 года, когда руководители американских дочерних компаний ExxonMobil "вели бизнес" с лицами, внесенными в американский черный список, а "именно путем подписания восьми документов, связанных с нефтегазовыми проектами в России, с президентом "Роснефти" Игорем Сечиным".

Минфин не уточняет, о каких конкретно сделках идет речь, однако в указанный период времени на сайте "Роснефти" сообщалось о подписании с ExxonMobil договора о продлении срока действия стратегического Соглашения по реализации проекта "Дальневосточный СПГ". Подписи под документом поставили глава "Роснефти" Игорь Сечин и президент ExxonMobil Development Нил Даффин.

Пояснения властей

Минфин напомнил, что 28 апреля 2014 года против Сечина были введены ограничительные меры в связи с событиями на Украине, а после этого ведомство вместе с Белым домом опубликовало заявление, в котором "четко разъяснил положения" введенных антироссийских санкций. "Несмотря на эти запреты, ExxonMobil заключил соглашения с находящимся в черном списке Сечиным", - отмечается в заявлении. По данным ведомства, ExxonMobil указала "на различные интерпретации" документации министерства. К тому же минфин отметил, что американская корпорация не захотела "добровольно проинформировать управление о нарушениях, что стало вопиющим случаем".

Тем не менее ведомство "тщательно рассмотрело изложенные ExxonMobil аргументы" по данному делу. Однако корпорация, по мнению властей, "продемонстрировала грубое пренебрежение требованиями США по [соблюдению положений] введенным санкциям", знала о том, что Сечин состоит в черном списке, "нанесла значительный ущерб целям санкционных программ, связанных с [ситуацией] на Украине", а также "ведет международную деятельность и регулярно занимается поставками товаров, услуг и технологий, что подпадает под американские экономические санкции". Все это повлияло на наложение штрафа.

Санкционные меры включают блокирование собственности и счетов, а также запрет на въезд на территорию США. Американским компаниям запрещается поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, подпадающими под действие санкций. Однако в ряде случаев могут быть использованы более мягкие меры, например ограничение финансирования на какой-либо срок. Исполнение санкций возложено на министерство финансов США и министерство торговли в координации с Госдепартаментом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Сечин, Игорь Иванович
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Московском регионе на 21 июля объявлен желтый уровень опасности
2
США оштрафовали ExxonMobil на $2 млн за контракты с "Роснефтью"
3
Людмила Алексеева сообщила, что Путин обещал ей помиловать экс-сенатора Изместьева
4
Лопнуло терпение: Берлин пересматривает политику в отношении Анкары
5
Число жертв ДТП в Курской области увеличилось до шести
6
Под Мурманском к 2019 году построят самую мощную в России радиолокационную станцию
7
Источник: Генпрокуратура предостерегла АСВ о недопустимости выплат вкладчикам "Югры"
Темы дня
Реклама