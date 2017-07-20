Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: американские компании просят изменить законопроект США о санкциях в отношении РФ

Экономика и бизнес
20 июля, 17:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, июля. /ТАСС

Компании считают, что отдельные положения законопроекта могут навредить бизнесу США

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/ Ivan Sekretarev

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Ряд крупных компаний США выступает за внесение изменений в законопроект об ужесточении санкций в отношении РФ, выражая озабоченность, что его принятие в нынешнем виде может отрицательно сказаться на американском бизнесе. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

Смотрите также

Три года санкций: потери и приобретения

По ее данным, список таких компаний довольно обширен. В него входят, в частности, аэрокосмическая корпорация Boeing, финансовый конгломерат Citigroup, операторы платежных систем Mastercard и Visa, нефтегазовая корпорация ExxonMobil, энергетическая General Electric, автогигант Ford, химическая Dow Chemical, Procter & Gamble и другие.

По данным CNN, указанные компании не выступают за полный отказ от законопроекта, однако считают, что его отдельные положения могут нанести вред американскому бизнесу. Их представители ведут обсуждения с конгрессменами и пытаются добиться внесения изменений в проект документа.

Рассматриваемый в американском Конгрессе новый жесткий пакет санкций против России из-за ее якобы имевшего место вмешательства в политические процессы в США ранее был одобрен Сенатом, однако пока так и не рассмотрен Палатой представителей.

Если документ примут и санкции будут расширены, то российские банки, в частности, не смогут получать у американских компаний и физических лиц финансирование сроком более 14 дней. Срок финансирования российских нефтегазовых компаний при этом сократится до 30 дней. В законопроекте также указывается, что в будущем санкции могут быть наложены на государственный долг России.

Смотрите также

Минфин США оштрафовал ExxonMobil на $2 млн за нарушение антироссийских санкций

WSJ: новые санкции США против РФ могут нанести ущерб американским компаниям

Демократы Палаты представителей США внесли новую версию законопроекта о санкциях против РФ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Московском регионе на 21 июля объявлен желтый уровень опасности
2
США оштрафовали ExxonMobil на $2 млн за контракты с "Роснефтью"
3
Людмила Алексеева сообщила, что Путин обещал ей помиловать экс-сенатора Изместьева
4
Лопнуло терпение: Берлин пересматривает политику в отношении Анкары
5
Число жертв ДТП в Курской области увеличилось до шести
6
Под Мурманском к 2019 году построят самую мощную в России радиолокационную станцию
7
Источник: Генпрокуратура предостерегла АСВ о недопустимости выплат вкладчикам "Югры"
Темы дня
Реклама