CNN: американские компании просят изменить законопроект США о санкциях в отношении РФ

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НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Ряд крупных компаний США выступает за внесение изменений в законопроект об ужесточении санкций в отношении РФ, выражая озабоченность, что его принятие в нынешнем виде может отрицательно сказаться на американском бизнесе. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.
По ее данным, список таких компаний довольно обширен. В него входят, в частности, аэрокосмическая корпорация Boeing, финансовый конгломерат Citigroup, операторы платежных систем Mastercard и Visa, нефтегазовая корпорация ExxonMobil, энергетическая General Electric, автогигант Ford, химическая Dow Chemical, Procter & Gamble и другие.
По данным CNN, указанные компании не выступают за полный отказ от законопроекта, однако считают, что его отдельные положения могут нанести вред американскому бизнесу. Их представители ведут обсуждения с конгрессменами и пытаются добиться внесения изменений в проект документа.
Рассматриваемый в американском Конгрессе новый жесткий пакет санкций против России из-за ее якобы имевшего место вмешательства в политические процессы в США ранее был одобрен Сенатом, однако пока так и не рассмотрен Палатой представителей.
Если документ примут и санкции будут расширены, то российские банки, в частности, не смогут получать у американских компаний и физических лиц финансирование сроком более 14 дней. Срок финансирования российских нефтегазовых компаний при этом сократится до 30 дней. В законопроекте также указывается, что в будущем санкции могут быть наложены на государственный долг России.