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Источник: Генпрокуратура предостерегла АСВ о недопустимости выплат вкладчикам "Югры"

Экономика и бизнес
20 июля, 17:31 дата обновления: 20 июля, 18:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

В случае неисполнения требований может быть рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура предупредила Агентство по страхованию вкладов о недопустимости проведения страховых выплат вкладчикам банка "Югра", сообщил ТАСС источник в банковских кругах.

"Генпрокуратура предостерегла АСВ о недопустимости осуществления страховых выплат вкладчикам банка, в случае продолжения этих действий может быть рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности", - сказал собеседник агентства.

Согласно Закону о прокуратуре, в случае неисполнения требований, содержащихся в предостережении прокурора, и при условии, что должностное лицо одновременно допустило правонарушение, оно может быть привлечено к ответственности в установленном законом порядке. В данном случае АСВ может быть привлечено к ответственности, если не приостановит выплаты вкладчикам "Югры".

Банк России с 10 июля 2017 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца. Одновременно регулятор на шесть месяцев возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком. Как отмечалось в пресс-релизе ЦБ, регулятор пошел на такие меры в связи с неустойчивым финансовым положением банка.

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банка "Югра" приостановлены.

Генпрокуратура 19 июля оспорила правомерность действий регулятора в отношении банка "Югра". В протесте Генпрокуратура потребовала отменить приказы ЦБ о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов. Генпрокуратура просит ЦБ РФ проинформировать о результатах рассмотрения протеста в письменной форме до 21 июля.

Протест прокуратуры подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления. При исключительных обстоятельствах, согласно закону о прокуратуре, требующих немедленного устранения нарушения закона, прокурор вправе установить сокращенный срок рассмотрения протеста. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщается прокурору в письменной форме.

В данном случае исключительным обстоятельства для сокращенного срока рассмотрения протеста могло стать начало выплат АСВ вкладчикам банка "Югра" 20 июля.

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