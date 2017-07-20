Источник: Генпрокуратура предостерегла АСВ о недопустимости выплат вкладчикам "Югры"

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура предупредила Агентство по страхованию вкладов о недопустимости проведения страховых выплат вкладчикам банка "Югра", сообщил ТАСС источник в банковских кругах.
"Генпрокуратура предостерегла АСВ о недопустимости осуществления страховых выплат вкладчикам банка, в случае продолжения этих действий может быть рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности", - сказал собеседник агентства.
Банк России с 10 июля 2017 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца. Одновременно регулятор на шесть месяцев возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком. Как отмечалось в пресс-релизе ЦБ, регулятор пошел на такие меры в связи с неустойчивым финансовым положением банка.
На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банка "Югра" приостановлены.
Генпрокуратура 19 июля оспорила правомерность действий регулятора в отношении банка "Югра". В протесте Генпрокуратура потребовала отменить приказы ЦБ о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов. Генпрокуратура просит ЦБ РФ проинформировать о результатах рассмотрения протеста в письменной форме до 21 июля.
Протест прокуратуры подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления. При исключительных обстоятельствах, согласно закону о прокуратуре, требующих немедленного устранения нарушения закона, прокурор вправе установить сокращенный срок рассмотрения протеста. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщается прокурору в письменной форме.
В данном случае исключительным обстоятельства для сокращенного срока рассмотрения протеста могло стать начало выплат АСВ вкладчикам банка "Югра" 20 июля.