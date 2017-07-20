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Минкомсвязь готова обсудить снижение НДС для СМИ с представителями массмедиа

Экономика и бизнес
20 июля, 18:50 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 20, июля. /ТАСС

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин отметил, что со стороны СМИ было предложено снижение льготной ставки на 10%

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АСТРАХАНЬ, 20 июля. /ТАСС/. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ подготовило законопроект, который предусматривает снижение ставки НДС для средств массовой информации (СМИ). В случае его принятия льготная ставка будет снижена для всех участников рынка, сообщил в четверг ТАСС замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

"Этот законопроект вывешен для обсуждения. Если НДС будет снижен, то он будет снижен для всех СМИ, потому что у нас нет выборочного снижения. У нас закон распространяется на всех участников рынка. На сколько должен быть снижен НДС, мы готовы это обсуждать с индустрией и с Министерством финансов РФ", - сказал Волин.

Он отметил, что со стороны СМИ было предложено снижение льготной ставки на 10%. "Но, как вы понимаете, одного желания Минкомсвязи и СМИ здесь мало, потому что, конечно, очень много будет зависеть и от наших коллег из финансово-экономического блока правительства. А у них все-таки возникают выпадающие доходы, поэтому здесь надо смотреть общую экономику", - добавил Волин.

По его словам, сейчас есть СМИ, которые из-за сложностей на рекламном рынке находятся в кризисной ситуации, но есть и те, которым удается не только сохранить читателей и подписчиков, но и нарастить аудиторию. "Практика показывает, если у вас интересное содержание, то у вас все в порядке. Если пишете скучно и неинтересно, не думаете о читателе, то вы, соответственно, быстрее начинаете терять позиции на рынке", - подчеркнул Волин.

Предложение о введении пониженной ставки НДС для СМИ содержится в разработанном Минкомсвязью проекте закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс (в части принятия мер по снижению налога на добавленную стоимость для средств массовой информации)".

В Астрахани Волин принял участие в заседании расширенного организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках третьего Каспийского медиафорума, который состоится в сентябре этого года.

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