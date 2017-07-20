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Поморье получит два пассажирских самолета для развития региональной авиации

Экономика и бизнес
20 июля, 18:06 UTC+3 ТАСС ТАСС 20, июля. /ТАСС

Новые самолеты планируется задействовать "на наиболее социально значимых направлениях", сказал глава министерства транспорта региона Вадим Кривов

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ТАСС, 20 июля. /ТАСС/. Архангельская область получит два новых самолета марки Л-410УВП, которые будут приобретены в рамках развития концепции воздушных перевозок в Поморье. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На международном авиакосмическом форуме в Москве подписано соглашение с Государственной транспортной лизинговой компанией, в рамках которого Архангельская область получит два современных пассажирских самолета. Приобретение новой техники осуществляется правительством региона в соответствии с "Концепцией развития воздушных перевозок Архангельской области", - сказали в пресс-службе.

По словам главы министерства транспорта Поморья Вадима Кривова, появление современных воздушных судов позволит "не только улучшить качество обслуживания пассажиров и повысить авиационную безопасность, но и расширить географию полетов как на местных, так и на межрегиональных маршрутах". "Новые самолеты уже осенью пополнят парк 2-го Архангельского объединенного авиаотряда. Планируется, что они будут задействованы на наиболее социально значимых направлениях", - приводит пресс-служба слова Кривова.

Самолет Л-410УВП - девятнадцатиместный универсальный двухмоторный самолет для местных воздушных линий. Предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими ВПП.

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