Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Air France открывает бюджетную авиакомпанию Joon

Экономика и бизнес
20 июля, 19:13 UTC+3 ТАСС

Авиакомпания подчеркивает, что новые перевозчик не будет лоукостером, потому что во время полетов будут предлагаться "оригинальные продукты и услуги"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 июля. Французская компания Air France открывает дочернюю бюджетную компанию-авиаперевозчик Joon. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте компании в четверг.

"Joon не будет лоукостером, поскольку на борту, как и на других рейсах Air France, будут предлагаться оригинальные продукты и услуги", - говорится в документе.

Отмечается, что решение об открытии Joon было принято в связи с необходимостью привлечь клиентов в возрасте от 18 до 35 лет. Пассажиры этой возрастной категории активнее пользуются услугами низкобюджетных авиалиний. В Air France все сильнее ощущают растущую конкуренцию со стороны компаний, предлагающих недорогие полеты.

Полеты средней дальности из аэропорта Шарль-де-Голль под Парижем Joon планирует начать осенью. Летом 2018 года планируется запуск четырех рейсов большей дальности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сильный ВМФ позволит РФ занимать лидирующие позиции в мире
2
Путин заверил, что обратит внимание на угрозу для Самурского леса в Дагестане
3
В Московском регионе на 21 июля объявлен желтый уровень опасности
4
США оштрафовали ExxonMobil на $2 млн за контракты с "Роснефтью"
5
Людмила Алексеева сообщила, что Путин обещал ей помиловать экс-сенатора Изместьева
6
Лопнуло терпение: Берлин пересматривает политику в отношении Анкары
7
Источник: Генпрокуратура предостерегла АСВ о недопустимости выплат вкладчикам "Югры"
Темы дня
Реклама