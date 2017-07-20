Air France открывает бюджетную авиакомпанию Joon

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ТАСС, 20 июля. Французская компания Air France открывает дочернюю бюджетную компанию-авиаперевозчик Joon. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте компании в четверг.
"Joon не будет лоукостером, поскольку на борту, как и на других рейсах Air France, будут предлагаться оригинальные продукты и услуги", - говорится в документе.
Отмечается, что решение об открытии Joon было принято в связи с необходимостью привлечь клиентов в возрасте от 18 до 35 лет. Пассажиры этой возрастной категории активнее пользуются услугами низкобюджетных авиалиний. В Air France все сильнее ощущают растущую конкуренцию со стороны компаний, предлагающих недорогие полеты.
Полеты средней дальности из аэропорта Шарль-де-Голль под Парижем Joon планирует начать осенью. Летом 2018 года планируется запуск четырех рейсов большей дальности.