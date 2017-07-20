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ExxonMobil не согласна с решением минфина США о начислении штрафа

Экономика и бизнес
20 июля, 18:55 дата обновления: 20 июля, 19:27 UTC+3

В компании подчеркнули, что действие американского ведомства "является фундаментально несправедливым"

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ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Компания ExxonMobil не согласна с действиями министерства финансов США, начислившего ей штраф в размере $2 млн под предлогом нарушения введенных ранее Вашингтоном антироссийских санкций. Об этом говорится в письменном заявлении фирмы, которое было передано в четверг ее официальным представителем Биллом Холбруком в представительство ТАСС в Вашингтоне.

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"[Нынешнее] действие отдела [американского минфина] по контролю за иностранными активами является фундаментально несправедливым", - подчеркивается в данном документе.

 В нем говорится, что "[компания] ExxonMobil следовала четким указаниям Белого дома и министерства финансов, когда ее представители подписали документы, касавшиеся текущей деятельности [по добыче] нефти и газа в России с "Роснефтью" - неблокированной организацией". Со стороны "Роснефти" подпись под этими документами поставил в своем официальном качестве ее руководитель Игорь Сечин, подтвердила фирма ExxonMobil.

"Эти указания были вновь подтверждены 16 мая 2014 года официальным представителем Министерства финансов, который в качестве примера привел то, что американскому руководителю [компании] BP ("Би-пи") было разрешено участвовать в заседании совета директоров "Роснефти" с Сечиным, если [такая] деятельность относится к бизнесу "Роснефти", а не личным делам Сечина", - указывает ExxonMobil. По ее свидетельству, "все юридические документы, упомянутые [в четверг] отделом по контролю за иностранными активами, относятся только к бизнесу "Роснефти".

"Принимая во внимание информацию, опубликованную сегодня", можно сделать вывод о том, что "отдел по контролю за иностранными активами [минфина США] пытается задним числом обеспечить соблюдение новой интерпретации" санкций, введенных прежде американской администрацией в отношении России из-за конфликта на Украине, отмечается в заявлении. При этом ExxonMobil считает, что такие действия "не соответствуют ясным и недвусмысленным указаниям со стороны Белого дома и министерства финансов", которые "все еще публично доступны на сегодняшний день". В обоснование своей позиции фирма также ссылается на один из справочных документов Белого дома, информацию, излагавшуюся на брифингах для журналистов в Белом доме и Минфине, высказывания Энтони Блинкена, занимавшего на тот момент пост первого заместителя госсекретаря США, в эфире телекомпании PBS и ряд публикаций в американской прессе.

На вопрос о том, допускает ли ExxonMobil возможность опротестования данного шага минфина в суде, Холбрук пока не ответил. Он, впрочем, добавил, что ExxonMobil намерена вскоре выступить с дополнительными комментариями по этому делу.

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