МВФ приостановил переговоры с Белоруссией по выделению кредита

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ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) приостановил переговоры с Белоруссией по кредитной программе в связи с необходимостью разъяснения политики властей по ряду отраслей страны. Об этом сообщил в четверг официальный представитель организации Уильям Мюррей на регулярном брифинге для журналистов.
"Переговоры по программе [кредитования] приостановлены в ожидании прояснений политики белорусского руководства в отношении, в частности, госпредприятий и жилищно-коммунального хозяйства. Наша следующая миссия... направится в Белоруссию в конце октября", - отметил он.
Мюррей напомнил, что сотрудники Фонда уже посещали республику в прошлом месяце и обсудили с властями ситуацию в экономике Белоруссии.
Белоруссия ведет переговоры с МВФ о получении кредита на $3 млрд в рамках расширенного финансирования под 2,28% на 10 лет. Ранее власти заявляли, что есть сближение по многим позициям.
Тем не менее есть проблемные моменты. МВФ требует от Белоруссии проведения решительных реформ в экономике.
В частности, обсуждается повышение тарифов в сферах ЖКХ и общественного транспорта, либерализация цен, проведение гибкой курсовой политики, увеличение доли частного сектора, сокращение финансирования госпрограмм, реформирование сектора госпредприятий, ликвидация перекрестного субсидирования.