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МВФ приостановил переговоры с Белоруссией по выделению кредита

Экономика и бизнес
20 июля, 19:16 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, июля. /ТАСС

Официальный представитель организации Уильям Мюррей заявил, что МВФ ждет прояснений политики белорусского руководства в отношении госпредприятий и жилищно-коммунального хозяйства

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© EPA/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) приостановил переговоры с Белоруссией по кредитной программе в связи с необходимостью разъяснения политики властей по ряду отраслей страны. Об этом сообщил в четверг официальный представитель организации Уильям Мюррей на регулярном брифинге для журналистов.

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"Переговоры по программе [кредитования] приостановлены в ожидании прояснений политики белорусского руководства в отношении, в частности, госпредприятий и жилищно-коммунального хозяйства. Наша следующая миссия... направится в Белоруссию в конце октября", - отметил он.

Мюррей напомнил, что сотрудники Фонда уже посещали республику в прошлом месяце и обсудили с властями ситуацию в экономике Белоруссии.

Белоруссия ведет переговоры с МВФ о получении кредита на $3 млрд в рамках расширенного финансирования под 2,28% на 10 лет. Ранее власти заявляли, что есть сближение по многим позициям.

Тем не менее есть проблемные моменты. МВФ требует от Белоруссии проведения решительных реформ в экономике.

В частности, обсуждается повышение тарифов в сферах ЖКХ и общественного транспорта, либерализация цен, проведение гибкой курсовой политики, увеличение доли частного сектора, сокращение финансирования госпрограмм, реформирование сектора госпредприятий, ликвидация перекрестного субсидирования.

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