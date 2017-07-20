ВТБ24 выплатил вкладчикам банка "Югра" 10 млрд рублей за первый день

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ВТБ24 выплатил вкладчикам банка "Югра" 10 млрд рублей за первый деньЭкономика и бизнес 20 июля, 19:42
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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Страховые выплаты вкладчикам банка "Югра" со стороны ВТБ24 в первый день составили 10 млрд рублей, сообщила пресс-служба ВТБ.
"ВТБ24 выплатил 10 млрд рублей страхового возмещения вкладчикам банка "Югра", что составляет 15% от общего объема. Всего в первый день выплат в отделения банка по всей стране обратились 10,5 тысячи человек. 72% от полученных средств вкладчики оставили на счетах и вкладах в ВТБ24", - говорится в сообщении.
Ранее в четверг глава ВТБ24 Михаил Задорнов сообщал, что на 11.00 мск банк принял четыре тысячи вкладчиков "Югры" и выплатил 3,8 млрд рублей.
ЦБ ввел временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов в банке "Югра" 10 июля из-за неустойчивого финансового положения. ЦБ заподозрил банк в недостоверной отчетности, манипуляциях с вкладами и возможном выводе активов. Объем страховых выплат оценивается в 170 млрд рублей. Это крупнейший страховой случай за историю системы страхования вкладов в РФ.
Генпрокуратура 19 июля оспорила правомерность действий регулятора в отношении банка "Югра". В протесте Генпрокуратура потребовала отменить приказы ЦБ о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов. Генпрокуратура просит ЦБ РФ проинформировать о результатах рассмотрения протеста в письменной форме до 21 июля.