Путин передал врио главы Марий Эл поступившие на имя президента жалобы местных жителей

ЙОШКАР-ОЛА, 20 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин передал врио главы республики Марий Эл Александру Евстифееву жалобы и обращения граждан, которые поступили на имя главы государства.

"Я вам привез папочку с замечаниями людей, которые здесь живут и очень надеются на то, что и федеральные органы власти, и вы на это внимание обратите", - обратился Путин к Евстифееву.

Глава государства отметил, что одна из проблем касалась добровольно-принудительной покупки учебников в школах.

"Вот добровольно-принудительная покупка школьных учебников, она недопустима. И вот эта программа "Подари учебник школе" и т.д. - это если делается, то делается исключительно добровольно. Но судя по тому, что люди пишут, там не совсем добровольно. Вот на это прошу обратить внимание", - дал указание Путин.

Кроме того, президент обратил внимание руководства региона то, что много вопросов связано с расселением из ветхого и аварийного жилья.

"Очень много, конечно, вопросов с расселением аварийного жилья. И это тоже острая проблема, которую нужно посмотреть повнимательнее", - подчеркнул Путин.

Кроме того, глава государства удивился проблеме, которая связана с выделением земельных участков.

"Вот с этим тоже разберитесь, пожалуйста. Что у нас, земли мало что ли? " - сказал президент.

Врио главы региона отметил, что проблема связана с инфраструктурными решениями.

"Нет, не только. Не буду углубляться, но посмотрите", - возразил президент.

Вопрос с детскими садами

Президент РФ также поручил врио главы республики решить вопрос с наличием мест в детских садах.

"И по детским садам. У вас как обстоит? Вы разобрались с этими проблемами? Насколько решена проблема с детскими садами?" - спросил Путин.

По словам Евстифеева, сейчас в республике не хватает около 4,5 тысяч мест для детей в возрасте от трех до семи лет. Он подчеркнул, что эта проблема требует незамедлительного решения, которое заключается в освобождении зданий бывших детских садов, отданных под другие учреждения, а также за счет строительства новых.

Президент озвучил ряд других проблемных вопросов, с которыми к нему обратились жители Марий Эл.

"Дорожная сеть, особенно на селе, и маршрутки и автобусы, в том числе здесь, в Йошкар-Оле. Посмотрите повнимательнее, я обращение вам отдам и надеюсь, что вы к этому серьезно отнесетесь", - подчеркнул глава государства.

Расходование средств

Президент РФ Владимир Путин поручил врио главы республики Марий Эл Александру Евстифееву внимательно следить за финансовой ситуацией и расходованием средств в республике. В четверг в рамках своей рабочей поездки в Марий Эл Путин провел рабочую встречу с врио главы республики.

"Вы упомянули, что сейчас улучшается работа по сбору налогов. И это, безусловно, хорошо. Финансовую систему надо оздоравливать, и это понятно. Вы все правильно делаете. Но второй не менее важный шаг - это правильно нужно распорядиться с теми деньгами, которые вы получаете", - сказал Путин.

Президент отметил, что Евстифеев проработал в должности врио главы республики лишь чуть более ста дней.

"Но теперь вы исполняете обязанности. Как бы ни было для вас грустно, вы должны эту ответственность все-таки нести, вне зависимости от того, это были ли какие-то ошибки прошлых лет, связанные с вами или не связанные. Но вы теперь на этом месте, пожалуйста, возьмитесь за все вопросы, проблемные и те, которые считаете перспективными", - добавил глава государства.