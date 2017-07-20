Минпромторг: закон о мобильной торговле сможет дать экономике 600 млрд рублей инвестиций

КАЛИНИНГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Принятие закона о мобильной и нестационарной торговле поможет привлечь в экономику инвестиции в размере порядка 600 млрд рублей, сообщил в четверг ТАСС статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов после совещания о развитии малых форм торговли с калининградскими предпринимателями и представителями региональных властей.

"Общий объем разовых инвестиций [за счет принятия закона - прим. ТАСС] составит 600 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в министерстве рассчитывают, что такой объем инвестиций будет достигнут за счет строительства и реконструкции нестационарных торговых объектов, а также за счет покупки автотранспорта.

"По нашим расчетам, это будет не менее 150-200 тыс. [торговых - прим. ТАСС] объектов, плюс покупка автотранспорта, легких коммерческих автомобилей - спрос мы планируем в ближайшие несколько лет порядка 50 тыс. автомобилей, а может, и больше", - отметил Евтухов.

"Для автомобилей понадобится сопутствующая инфраструктура - это стоянки и сервисы, а также увеличится оборот продовольственных товаров, что принесет дополнительные инвестиции", - заключил замминистра.

Как сообщалось, в Минпромторге РФ рассчитывают, что закон о нестационарной и мобильной торговле будет принят в 2017 году.

Документ будет содержать четкую характеристику понятия "мобильный торговый объект", которое в настоящее время отсутствует в законодательстве, а также там будут детально прописаны права и обязанности малого бизнеса и региональных властей в сфере регулирования малых форм торговли.

Также в министерстве полагают, что развитие нестационарной торговли поможет развить конкуренцию и тем самым снизить цену на продукты и товары повседневного спроса.