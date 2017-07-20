Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Банки начали выплаты вкладчикам "Югры", несмотря на протесты Генпрокуратуры

Экономика и бизнес
20 июля, 21:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Официальный ответ ЦБ на заявления ведомства ожидается 21 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Банки-агенты начали страховые выплаты вкладчикам кредитной организации "Югра", несмотря на протесты Генпрокуратуры в адрес Центрального банка РФ на введение временной администрации и мораторий по выплатам кредиторам банка.

Действия Генпрокуратуры стали неожиданностью как для Банка России и Агентства по страхованию вкладов (АСВ), назначенного в качестве временной администрации в "Югре", так и для банков-агентов. По словам Михаила Задорнова, главы одного из них - ВТБ24, - после протестов ЦБ и АСВ вначале приняли решение приостановить выплаты вкладчикам, однако консультации по этому вопросу продолжались до полуночи. Их итогом стал отказ от идеи приостановить выплаты.

"С моей точки зрения, это единственное было возможное решение по одной простой причине. Реально банк "Югра", начиная с момента введения временной администрации, контролирует временная администрация, а не прошлые собственники. И любая двусмысленность в этой ответственности вызывает вопросы с точки зрения того, кто отвечает за положение банка, и вопросы, естественно, у вкладчиков", - прокомментировал ситуацию Задорнов.

В свою очередь, глава комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин заверил, что независимо от дальнейшего развития событий, вкладчики "Югры" могут не опасаться за свои деньги, так как клиенты банка защищены со стороны системы страхования вкладов.

Предостережение Генпрокуратуры и приглашение руководства АСВ

Источник в банковских кругах сообщил ТАСС, что также накануне Генпрокуратура предупредила АСВ о недопустимости проведения страховых выплат вкладчикам банка "Югра". В своем предостережении регулирующий орган подчеркнул, что в случае продолжения выплат "может быть рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности".

Смотрите также

Что нужно знать о ситуации вокруг банка "Югра"

При этом в четверг руководство Генпрокуратуры планировало обсудить сложившуюся ситуацию вокруг выплат с главой АСВ Юрием Исаевым. Однако, как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, ни Исаев, ни его представители на разговор так и не пришли.

Кроме того, как сообщили ТАСС представители банков "ФК Открытие" и "Уралсиб", никаких писем от АСВ о приостановлении выплат они не получали. В Россельхозбанке также заявили, что продолжают принимать заявки на страховые выплаты, идут возмещения и в ВТБ24. При этом в колл-центре Сбербанка на вопрос о том, приостановлены ли выплаты вкладчикам банка "Югра", ответили, что по этой теме следует обратиться напрямую в АСВ.

Таким образом, выплаты в четверг начали производить все назначенные банки-агенты. Пока о первом дне "отчитался" только ВТБ24. Так, кредитная организация выплатила 10 млрд руб. страхового возмещения, что составляет 15% от общего объема компенсаций. В отделения банка по всей стране обратились 10,5 тыс. человек, большинство из которых (72%) оставили полученные средства на счетах и вкладах в ВТБ24.

Вкладчики под защитой закона

Ситуация вокруг "Югры" никак не скажется на вкладчиках банка, так как их сбережения защищены системой страхования вкладов. Более того, решение по выплатам никто не отменял, сообщил ТАСС сенатор Рябухин. Он также напомнил, что основанием для прекращения работы временной администрации в банке может стать только соответствующее решение суда.

"Мораторий введен в связи с назначением временной администрации. Его отмена возможна только после признания незаконным решения о временной администрации судом. Решение по выплатам никто не отменяет, это страховой случай, который определен законом как следствие введения моратория", - сказал член Совфеда.

Последствия для АСВ

Предостережение Генпрокуратуры в адрес АСВ не означает признания агентства виновным, АСВ начало выплаты по закону, заявил ТАСС партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. Той же позиции придерживается и президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Смотрите также

Песков: Кремль не вмешивается в ситуацию вокруг банка "Югра"

Протест прокуратуры в ЦБ по "Югре" был инициирован после обращения Госдумы

"Естественно, что здесь ничего уголовно-правового или какого-то из ряда вон выходящего со стороны АСВ не видно, потому что АСВ действует по той логике, какой обычно руководствуется после введения временной администрации, когда по закону, спустя две недели, должны начаться выплаты", - прокомментировал ТАСС Тосунян ситуацию вокруг "Югры". По его мнению, в случае отказа АСВ приостановить страховые выплаты, агентству если и будет грозить ответственность, то только административная. С ним также согласен глава Ассоциации региональных банков "Россия" Анатолий Аксаков.

В беседе с корреспондентом ТАСС Аксаков отметил, что представителям Генпрокуратуры, Банка России и АСВ следует сесть за стол переговоров и разрешить спорные вопросы.

Официальный ответ от Банка России на протесты Генпрокуратуры ожидается 21 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг банка "Югра"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
2
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе с ветром в Москве
3
Основы госполитики: сильный ВМФ позволит РФ занимать лидирующие позиции в мире
4
Мизулина повторно внесла в Госдуму законопроект о запрете беби-боксов
5
Рок-музыканты скорбят в связи с кончиной солиста Linkin Park
6
Депутат крымского парламента приговорен к 10 годам лишения свободы
7
Дело экс-сенатора Игоря Изместьева. Досье
Темы дня
Реклама