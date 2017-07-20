Банки начали выплаты вкладчикам "Югры", несмотря на протесты Генпрокуратуры

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Банки-агенты начали страховые выплаты вкладчикам кредитной организации "Югра", несмотря на протесты Генпрокуратуры в адрес Центрального банка РФ на введение временной администрации и мораторий по выплатам кредиторам банка.

Действия Генпрокуратуры стали неожиданностью как для Банка России и Агентства по страхованию вкладов (АСВ), назначенного в качестве временной администрации в "Югре", так и для банков-агентов. По словам Михаила Задорнова, главы одного из них - ВТБ24, - после протестов ЦБ и АСВ вначале приняли решение приостановить выплаты вкладчикам, однако консультации по этому вопросу продолжались до полуночи. Их итогом стал отказ от идеи приостановить выплаты.

"С моей точки зрения, это единственное было возможное решение по одной простой причине. Реально банк "Югра", начиная с момента введения временной администрации, контролирует временная администрация, а не прошлые собственники. И любая двусмысленность в этой ответственности вызывает вопросы с точки зрения того, кто отвечает за положение банка, и вопросы, естественно, у вкладчиков", - прокомментировал ситуацию Задорнов.

В свою очередь, глава комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин заверил, что независимо от дальнейшего развития событий, вкладчики "Югры" могут не опасаться за свои деньги, так как клиенты банка защищены со стороны системы страхования вкладов.

Предостережение Генпрокуратуры и приглашение руководства АСВ

Источник в банковских кругах сообщил ТАСС, что также накануне Генпрокуратура предупредила АСВ о недопустимости проведения страховых выплат вкладчикам банка "Югра". В своем предостережении регулирующий орган подчеркнул, что в случае продолжения выплат "может быть рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности".

При этом в четверг руководство Генпрокуратуры планировало обсудить сложившуюся ситуацию вокруг выплат с главой АСВ Юрием Исаевым. Однако, как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, ни Исаев, ни его представители на разговор так и не пришли.

Кроме того, как сообщили ТАСС представители банков "ФК Открытие" и "Уралсиб", никаких писем от АСВ о приостановлении выплат они не получали. В Россельхозбанке также заявили, что продолжают принимать заявки на страховые выплаты, идут возмещения и в ВТБ24. При этом в колл-центре Сбербанка на вопрос о том, приостановлены ли выплаты вкладчикам банка "Югра", ответили, что по этой теме следует обратиться напрямую в АСВ.

Таким образом, выплаты в четверг начали производить все назначенные банки-агенты. Пока о первом дне "отчитался" только ВТБ24. Так, кредитная организация выплатила 10 млрд руб. страхового возмещения, что составляет 15% от общего объема компенсаций. В отделения банка по всей стране обратились 10,5 тыс. человек, большинство из которых (72%) оставили полученные средства на счетах и вкладах в ВТБ24.

Вкладчики под защитой закона

Ситуация вокруг "Югры" никак не скажется на вкладчиках банка, так как их сбережения защищены системой страхования вкладов. Более того, решение по выплатам никто не отменял, сообщил ТАСС сенатор Рябухин. Он также напомнил, что основанием для прекращения работы временной администрации в банке может стать только соответствующее решение суда.

"Мораторий введен в связи с назначением временной администрации. Его отмена возможна только после признания незаконным решения о временной администрации судом. Решение по выплатам никто не отменяет, это страховой случай, который определен законом как следствие введения моратория", - сказал член Совфеда.

Последствия для АСВ

Предостережение Генпрокуратуры в адрес АСВ не означает признания агентства виновным, АСВ начало выплаты по закону, заявил ТАСС партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. Той же позиции придерживается и президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

"Естественно, что здесь ничего уголовно-правового или какого-то из ряда вон выходящего со стороны АСВ не видно, потому что АСВ действует по той логике, какой обычно руководствуется после введения временной администрации, когда по закону, спустя две недели, должны начаться выплаты", - прокомментировал ТАСС Тосунян ситуацию вокруг "Югры". По его мнению, в случае отказа АСВ приостановить страховые выплаты, агентству если и будет грозить ответственность, то только административная. С ним также согласен глава Ассоциации региональных банков "Россия" Анатолий Аксаков.

В беседе с корреспондентом ТАСС Аксаков отметил, что представителям Генпрокуратуры, Банка России и АСВ следует сесть за стол переговоров и разрешить спорные вопросы.

Официальный ответ от Банка России на протесты Генпрокуратуры ожидается 21 июля.