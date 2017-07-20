ExxonMobil оспорит решение властей США, обвинивших ее в нарушении санкций против РФ

ТАСС, 20 июля. Американская нефтяная компания ExxonMobil оспорит решение администрации США, оштрафовавшей ее на $2 млн за нарушение санкций против РФ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте компании.

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