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ExxonMobil оспорит решение властей США, обвинивших ее в нарушении санкций против РФ

Экономика и бизнес
20 июля, 22:30 UTC+3

Компания оштрафована на $2 млн

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ТАСС, 20 июля. Американская нефтяная компания ExxonMobil оспорит решение администрации США, оштрафовавшей ее на $2 млн за нарушение санкций против РФ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте компании.

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